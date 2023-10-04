Олександр Зінченко отримав одну з найгірших оцінок за гру проти "Ланса".

У вівторок, 3 жовтня, відбувся поєдинок другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому французький "Ланс" приймав лондонський "Арсенал".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Фелікс Болар" і завершилася сенсаційною перемогою господарів поля.

"Каноніри" першими повели в рахунку в цій грі - на 14-й хвилині відзначився бразильський нападник Габріель Жезус. Однак взяти очки в цій грі англійському клубу не вдалося. Голи Адрієна Томассона і Ельє Ваї принесли перемогу "Лансу".

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"Ланс" - "Арсенал" - 2:1

Голи: Томассон, 25, Ваї, 69 - Жезус, 14

"Ланс": Самба, Градіт, Данзо, Медіна, Франківський, Менді (Діуф, 73), Абдул Самед, Мачадо (Агілар, 81), Сотока, Томассон (Фульжіні, 73), Ваї (Саїд, 74)

"Арсенал": Рая, Томміасу, Саліба, Габріел, Зінченко (Вайт, 70), Едегор (Нкетіа, 80), Райс, Гаверц (Сміт-Роу, 71), Сака (Вієра, 34), Жезус, Троссар (Нельсон, 71)

Огляд матчу:

Відзначимо, що Олександр Зінченко вийшов в основному складі "Арсеналу" на цю гру і зіграв 70 хвилин. Потім його замінив Бен Вайт.

Статистичний портал WhoScored поставив українському захиснику оцінку 6,1 бала. Це другий найгірший серед гравців основного складу "канонірів". Нижче оцінка тільки у голкіпера Давида Райя - 5,9 бала. Найкращим гравцем матчу був визнаний форвард "Ланса" Ельє Ваї (7,6).

Додамо, що в іншому поєдинку цієї групи іспанська "Севілья" зіграла внічию з нідерландським ПСВ - 2:2.

ПСВ - "Севілья" - 2:2

Голи: Люк дей Йонг, 86, Тезе, 90+5 - Гудель, 68, Ен-Несірі, 87

Огляд матчу:

Після двох турів перше місце в турнірній таблиці групи B займає "Ланс", який набрав 4 очки. "Арсенал" з 3 балами йде другим. "Севілья" (2 очки) - третя, ПСВ (1 очко) - четвертий.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів лондонський "Арсенал" зіграє проти "Севільї", а ПСВ зустрінеться з "Лансом".

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