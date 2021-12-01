Дружина тренера Сергія Реброва показала, як відпочиває на Мальдівських островах.

Дружина українського тренера "Аль-Айна" Сергія Реброва Анна поділилася з підписниками фотографіями з відпочинку на Мальдівах.

Анна Реброва захопила своїх шанувальників, опублікувавши в своєму Instagram фотографії з відпочинку в купальнику.

Підписники засипали Анну компліментами: "Вогонь", "Сміливо на обкладинку", "Красуня", "Ти космічна", "Яка красива, просто диво" і так далі.

Сергій і Анна Реброви одружилися в 2016 році. Для екс-гравця "Динамо" це другий шлюб. Пара виховує двох синів: п'ятирічного Микиту і трирічного Олександра.

Читайте такожСекс-символ українського спорту стала головною героїнею нового кліпу гурту "Антитіла" (відео)Нагадаємо, Сергій Ребров зараз працює головним тренером клубу "Аль-Айн" з Об'єднаних Арабських Еміратів. Після 10-ти зіграних турів в чемпіонаті ОАЕ команда українського фахівця впевнено лідирує в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 24 набраних бали. Відрив від найближчого переслідувача становить 4 очки.

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Автор: Володимир Медяник