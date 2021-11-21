Марина Бех-Романчук продовжує радувати своїх підписників ефектними знімками.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук опублікувала в мережі нове спекотне фото.

Бех-Романчук, яка зараз готується до зимового сезону в Португалії, розмістила в Instagram фото в купальнику біля басейну.

"Довгоочікуваний вихідний. Як його краще провести - в купальничку біля басейну або ліниво весь день в ліжку? Що вибереш ти?",- підписала фото спортсменка.

Підписники розсипалися в компліментах під даною публікацією, відзначивши, в тому числі нове татуювання Бех-Романчук - олімпійські кільця на стегні.

"Красива дівчина", "Дуже сексуальне тіло", "Красуня", "Це тату зводить мене з розуму", "Бомба", - коментують підписники.

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Марина Бех-Романчук: досягнення

На чемпіонатах світу найвищим досягненням для Бех-Романчук є срібна медаль у 2019 році.

На чемпіонатах Європи українка перемагала в 2021 році (в приміщенні), а також вигравала срібло в 2018 році (на відкритому повітрі) і в 2019-му (в приміщенні).

Особистим рекордом українки є стрибок на 6,93 м.

На Олімпіаді в Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце. Спортсменка зізналася, що розчарована таким результатом.

Автор: Антон Дудар