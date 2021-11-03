Чарівна легкоатлетка поділилася думками про сенс життя.

Учасниця Олімпіади в Токіо і багаторазова чемпіонка України Марина Бех-Романчук поділилася зі своїми шанувальниками новим знімком.

У своєму Instagram чарівна українська спортсменка опублікувала пост, присвячений думкам про сенс життя. 26-річна легкоатлетка прикріпила до цього посту фото, на якому вона позує у фіолетовій кофтині на голе тіло.

"Ми часто боїмося виходити за межі зони комфорту. А це потрібно робити, тому що саме таким чином ми розвиваємося", - підписала пост Бех-Романчук.

Читайте також"Хочу літо": зірка українського спорту показала себе в сексуальному купальнику (фото)Підписники оцінили публікацію спортсменки і на даний момент цей пост зібрав вже майже 10 тисяч лайків.

Нагадаємо, раніше Марина Бех-Романчук виставила в мережу знімок з тренування, на якому показала свої апетитні форми.

Марина Бех-Романчук: досягнення

На чемпіонатах світу найвищим досягненням для Бех-Романчук є срібна медаль у 2019 році.

На чемпіонатах Європи Українка перемагала в 2021 році (в приміщенні), а також вигравала срібло в 2018 році (на відкритому повітрі) і в 2019-му (в приміщенні).

Особистим рекордом Українки є стрибок на 6,93 м.

На Олімпіаді в Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце. Спортсменка зізналася, що розчарована таким результатом.

Автор: Володимир Медяник