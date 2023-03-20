Приголомшливий гол Томаса Дойла вивів "Шеффілд" у півфінал Кубка Англії.

У неділю, 19 березня, відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубок Англії, в якому зустрічалися "Шеффілд Юнайтед" і "Блекберн". Обидва клуби представляють Чемпіоншип - другий за силою дивізіон чемпіонату Англії.

Матч проходив на стадіоні "Бремолл Лейн" в Шеффілді і завершився перемогою господарів поля з рахунком 3:2.

Рахунок у грі відкрили гості - на 21-й хвилині пенальті реалізував Бен Бреретон. На 28-й хвилині "Шеффілд" зрівняв рахунок - автоголом відзначився гравець "Блекберна" Сем Галлахер. На 60-й хвилині футболісти "Блекберна" вдруге повели в рахунку - з передачі Сема Галахера відзначився Семмі Смодіч.

На 81-й хвилині господарям поля вдалося зрівняти рахунок - після пасу Макса Лоу гол забив Олівер Макберні. А в компенсований час "Шеффілду" вдалося вирвати перемогу в цій грі. Тріумфальний гол "Юнайтед" вийшов ще й неймовірно красивим. На 90+1-й хвилині 21-річний хавбек "Шеффілда" Томас Дойл забив гарматним ударом з дальньої дистанції.

"Шеффілд Юнайтед" - "Блекберн" - 3:2

Голи: Галлахер, 28 аг, Макберні, 81, Дойл, 90+1 - Бреретон, пен 21, Смодіч, 60

Відео голу і огляд матчу:

Крім "Шеффілд Юнайтед" в півфінал Кубка Англії вийшли також "Манчестер Сіті", "Манечстер Юнайтед" і "Брайтон". Команда Пепа Гвардіоли розгромила з рахунком 6:0 "Бернлі", "МЮ" у божевільному матчі з двома вилученнями обіграв "Фулхем", а "Брайтон" розібрався з "Грімсбі" (5:0).

Пари 1/2 фіналу Кубка Англії

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон"

"Манчестер Сіті" - "Шеффілд Юнайтед"

Півфінальні матчі Кубка Англії сезону-2022/2023 пройдуть 22 і 23 квітня.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Англії є "Ліверпуль", який у фіналі минулого року переміг "Челсі".

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