Михайло Мудрик став найкращим футболістом групового раунду ЛЧ за швидкісними показниками.

Минулого тижня були зіграні матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів-2022/2023 і УЄФА підводить підсумки цієї стадії турніру.

Так, за підсумками групового раунду були названі десять найшвидших футболістів.

Як повідомляє офіційний акаунт Ліги чемпіонів у Твіттері, рекордний показник швидкості на стадії групового етапу ЛЧ був зафіксований у вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика. Українець зумів розігнатися до 36,6 км/год.

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Єдиним футболістом, який зумів на рівних змагатися з "гірником" став вінгер "Барселони" Усман Дембеле.

Примітно, що обидва найшвидші гравці Ліги чемпіонів продовжать свої виступи вже в Лізі Європи.

Додамо, що Михайло Мудрик також став найкращим бомбардиром "Шахтаря" в нинішньому сезоні ЛЧ. На рахунку вінгера три забитих голи, а також два асисти.

Всього в поточному сезоні Мудрик зіграв за "Шахтар" 14 матчів. В його активі 7 голів і 7 результативних передач.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" у груповому раунді Ліги чемпіонів грав у квартеті F з мадридським" Реалом", німецьким клубом "РБ Лейпциг" і шотландським "Селтіком". "Гірники" набрали шість очок, посіли третє місце в групі і завоювали путівку в плей-офф Ліги Європи.

В 1/8 фіналу ЛЧ з цієї групи вийшли "Реал" і "Лейпциг", що зайняли перше і друге місце відповідно. Іспанський гранд заробив 13 очок, у німецького клубу - 12. Шотландський "Селтік" з двома балами фінішував на останньому місці.

Плей-офф Ліги Європи "Шахтар" зіграє з французьким"Ренном". Перші матчі цієї стадії відбудуться 16 лютого наступного року, а матчі - відповіді-23 лютого. "Гірники" першу гру проведуть вдома, а другу – на виїзді.

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