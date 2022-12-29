Легенда світового футболу пішов з життя у віці 82 років.

29 грудня у віці 82-х років помер легендарний бразильський футболіст Пеле.

На трагічну звістку відреагували найкращі футболісти сучасності - форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі і нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду.

"Мої глибокі співчуття всій Бразилії, і зокрема родині сеньйора Пеле. Простого слова "прощай" вічному Королю ніколи не буде достатньо, щоб висловити те, що переживає в цей момент весь футбольний світ.

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Він - натхнення для сотень тисяч людей, моє бажання завжди бути поруч. Тому що я завжди демонстрував взаємність у всі ті моменти, які ми поділяємо, навіть на відстані. Він не буде забутий, і його пам'ять назавжди залишиться в пам'яті кожного з нас, любителів футболу. Спочивай з миром, Пеле", - написав Роналду в Instagram.

"Спочивай з миром, Пеле", - написав Мессі в Instagram.

Нагадаємо, Пеле боровся з прогресуючими наслідками раку товстої кишки. Нещодавно з'явилася інформація, що стан "Короля футболу" помітно погіршився, а рідні почали з ним прощатися.

Захворювання було виявлено у Пеле восени 2021 року, після чого 82-річний бразилець пройшов курс хіміотерапії, але згодом організм перестав реагувати на неї.

Пеле відомий за виступами за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос". У складі збірної Бразилії форвард тричі вигравав чемпіонат світу - в 1958, 1962, 1970 роках. Також він був визнаний гравцем століття за версією ФІФА.

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