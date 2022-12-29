Пеле був визнаний одним з найвидатніших гравців футболу.

Пеле, бразильський король футболу, який виграв рекордні три Чемпіонати світу зі збірною Бразилії і був найвидатнішим спортсменом минулого століття, пішов з життя. Йому було 82 роки.

Пеле з 2021-го року проходив курс лікування після видалення пухлини товстої кишки. Впродовж минулого місяця він був госпіталізований через велику кількість захворювань.

Його агент Джо Фрага підтвердив факт смерті. Пеле був визнаний одним з найвидатніших гравців футболу. Він своєю грою зачаровував фанатів і осліплював супротивників під час виступів за бразильський клуб "Сантос" і національну збірну Бразилії.