Сергій Ребров вважає, що заміною Степаненко в збірній може стати Бражко з "Динамо".

У середу, 7 червня, Сергія Реброва представили в якості нового наставника збірної України з футболу.

Спеціальна прес-конференція з цього приводу пройшла в Будинку футболу. В ході заходу 49-річний тренер відповів на ряд питань від журналістів. Зокрема, Ребров розповів, кого бачить в якості потенційної заміни Тарасу Степаненку в національній команді.

"Хто може стати потенційною заміною 34-річному Степаненку? Дивіться, у нас є Володимир Бражко, який отримав виклик до молодіжної збірної України. Цей гравець мені дуже подобається. Зараз дуже важливий в команді Руслана Ротаня.

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Я дивлюся український футбол і бачу кілька гравців, здатних скласти конкуренцію Тарасу Степаненку і Сергію Сидорчуку. Того ж Данила Ігнатенка я знаю дуже добре, адже ми працювали в "Ференцвароші", - сказав Ребров.

Додамо, що Сергій Ребров на червневий збір викликав у розташування національної збірної України і Тараса Степаненка, і Сергія Сидорчука, і Данила Ігнатенка.

Нагадаємо, збір "синьо-жовтих" розпочнеться 8 червня у Бремені. Перший матч під керівництвом Реброва збірна України зіграє 12 червня проти національної команди Німеччини.

16 і 19 червня збірна України зіграє матчі в рамках відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії і Мальти відповідно.

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