Анатолій Трубін підбив підсумки матчу проти Північної Македонії.

У суботу, 14 жовтня, збірна України виграла у Північної Македонії в рамках 8-го туру відбору на ЧЄ-2024 з футболу.

Один з головних героїв цієї зустрічі Анатолій Трубін прокоментував перемогу "синьо-жовтих", а також оцінив гол Олександра Караваєва, який поставив крапку у грі.

"Звичайно, приємно, що вболівальники вибрали мене "Левом матчу". Але головне, що команда перемогла і кожен футболіст зробив максимальний внесок. Всі намагалися, намагалися, були помилки, але як справжня команда, єдина нація і країна ми боролися. Ми заслужили на цю перемогу і будемо готуватися далі.

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Без ударів не буває голів. Сказав Судакову, що він забив класний гол. Цю удачу потрібно було заслужити. Він працює над собою, тому я дуже радий за нього, нехай забиває якомога більше голів. Сейв голкіпера Північної Македонії? Це був сейв елітного рівня. Дуже класний удар, дуже класний сейв. Поаплодував як Георгію, так і воротареві суперника.

Після забитого гола, останні десять-п'ятнадцять хвилин першого тайму і на початку другого - було дуже складно. Супернику було нічого втрачати, вони тиснули, але у нас були і свої моменти. Але Караваєв виконав Мессі, класно прокинув і пробив. Він побачив, що голкіпера немає у воротах - це футбольний інтелект. Це класний рівень. Футболіст, який вийшов на останніх хвилинах, віддався на максимум. Тільки так буде командний успіх.

Зараз є час порадіти. Добре, що гра була не пізно ввечері, у нас буде більше часу відновитися. Потрібно забувати цю перемогу, попереду дві важливі гри і все залежить тільки від нас", - наводить слова Трубіна офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України виграла у Північної Македонії з рахунком 2:0 багато в чому завдяки надійній грі Анатолія Трубіна, який здійснив кілька видатних сейвів у цій грі. За підсумками матчу голкіпер отримав нагороду "Лев матчу", яка вручається найкращому футболістові зустрічі на думку вболівальників.

За шість матчів збірна України заробила 10 очок і займає третє місце в турнірній таблиці групи C. Стільки ж очок і в Італії, яка йде другою. Лідирує в групі Англія з 13 балами. У Північній Македонії 7 очок, вона займає четверте місце. На останній сходинці йде Мальта, яка не набрала жодного очка.

У наступному турі відбору на Євро-2024 збірна України зіграє проти Мальти. Зустріч відбудеться 17 жовтня.

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