Перемогу "синьо-жовтим" принесли голи Георгія Судакова та Олександра Караваєва.

У суботу, 14 жовтня, відбувся поєдинок сьомого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна України приймала Північну Македонію.

Гра проходила на стадіоні "Epet Arena" в Празі і завершилася з рахунком 2:0 на користь збірної України.

Рахунок у грі відкрили підопічні Сергія Реброва - на 30-й хвилині Георгій Судаков зважився на удар з-за меж штрафного майданчика і м'яч рикошет від захисника влетів у сітку воріт.

Відео дня

Наприкінці гри збірна України подвоїла свою перевагу – фантастичний гол ударом із дальньої дистанції забив Олександр Караваєв.

Україна - Північна Македонія - 2:0

Голи: Судаков, 30, Караваєв, 90+5

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко (Сидорчук, 76), Степаненко, Судаков (Сваток, 88), Мудрик (Караваєв, 88) Зубков (Малиновський, 66), Довбик (Яремчук, 76)

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Манев (Чурлінов, 46), Мусліу, Серафімов, Елезі (Дорієв, 74), Атанасов (Адемі, 62), Ашковскі (Дімоскі, 46), Аліоскі, Барді, Міовскі (Трайковскі, 84), Елмас

Попередження: Малиновський, 68, Зінченко, 90+7 - Серафімов, 90+2

Відео голу Судакова:

Перемога в цій грі дозволила збірній України піднятися на друге місце в турнірній таблиці групи C. В активі "синьо-жовтих" 10 набраних очок. Варто відзначити, що збірна Італії свій матч цього туру ще не зіграла - суперник "Скуадри Адзурри" збірна Мальти. У разі перемоги італійці також наберуть 10 очок і обійдуть Україну.

Збірна Північної Македонії з 7 балами залишилася на четвертому місці. Лідирує в групі Англія (13 очок), на останньому місці йде Мальта (0 очок).

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє проти Мальти. Зустріч відбудеться 17 жовтня.

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