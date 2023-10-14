Перший матч збірна України виграла у Північної Македонії з рахунком 3:2.

У суботу, 14 жовтня, збірна України зіграє проти національної команди Північної Македонії в рамках 7-го туру кваліфікації Євро-2024.

Через повномасштабну війну в Україні номінально домашній матч "синьо-жовті" проведуть у Празі на стадіоні "Epet Arena".

Головним арбітром зустрічі призначений 43-річний словацький рефері Славко Вінчичем. Його помічники - Томаш Калачик і Андраж Ковачич. Четвертий суддя - Давид Шамаїч.

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Перший матч збірної України проти Північної Македонії в рамках відбору на Євро-2024 завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:2. Команда Реброва програвала з рахунком 0:2, але зуміла зробити камбек і вирвати перемогу. Голи у складі української команди забили Ілля Забарний, Юхим Конопля та Віктор Циганков.

Результати збірної України у відборі на ЧЄ-2024: Англія (0:2), Північна Македонія (3:2), Мальта (1:0), Англія (1:1), Італія (1:2).

Результати збірної Північної Македонії у відборі на ЧЄ-2024:Мальта (2:1), Україна (2:3), Англія (0:7), Італія (1:1), Мальта (2:0).

Україна - Північна Македонія

Орієнтовні склади:

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Зінченко, Мудрик, Зубков, Довбик

Північна Македонія: Шишковскі, Манев, Мусліу, Серафімов, Дімоскі, Алімі, Адемі, Аліоскі, Барді, Міовскі, Елмас

Онлайн-трансляція матчу розпочнеться о 16:00 за київським часом!

Заявка збірної України на матч проти Північної Македонії:

Воротар: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Захисник: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія), Олександр Сваток ("Дніпро-1")

Півзахисник: Віталій Буяльський ("Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі – "Шахтар"), Олександр Піхаленок ("Дніпро-1"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія)

Нападник: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо")

Положення команд у турнірній таблиці групи C:

Слова тренерів перед матчем

Головний тренер збірної України Сергій Ребров:

"У нас багато гравців, які можуть замінити Ярмоленка і Циганкова. Не вважаю, що важко адаптуватися. Ми вийдемо найсильнішим складом, незважаючи на травми. Такі ж проблеми є у Північній Македонії. Думаю, ми в рівних умовах. Ми розглядаємо багато схем і ви все побачите під час гри.

У першому матчі з Північною Македонією з перших хвилин ми пропустили м'яч, а потім ще один. Дуже добре, що ми повернулися. Ми вже проаналізували цей поєдинок. Повинні починати цю гру по-іншому і гравці будуть грати більш сконцентровано".

Головний тренер збірної Північної Македонії Благоя Мілевський:

"Цей матч не буде схожим на нашу зустріч у Скоп'є. Обидві команди знаходяться в ситуації, коли потрібна лише перемога. Я очікую відкритий поєдинок з обох сторін. Ми повинні бути зосередженими протягом усіх 90 хвилин, а не так, як це було в домашній грі.

Про Україну не варто багато говорити. Це команда з прекрасними виконавцями. Але Північна Македонія вже показала, як грати проти сильних суперників. У двох попередніх матчах ми продемонстрували хороші дії, і сподіваюся, що так буде і в цій грі".