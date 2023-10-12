Перший матч збірна України виграла у Північної Македонії з рахунком 3:2.

У суботу, 14 жовтня, збірна України зіграє проти Північної Македонії в рамках 7-го туру відбору на ЧЄ-2024 з футболу.

Номінально домашній матч "синьо-жовті" проведуть у Празі на стадіоні "Epet Arena".

Україна - Північна Македонія: прогноз на матч

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Обслужить цю зустріч словенська бригада суддів на чолі з 43-річним Славко Вінчичем. Лайнсмени - Томаш Калачик і Андраж Ковачич. Четвертий суддя - Давид Шамаїч.

Україна - Північна Македонія: трансляція

Пряма трансляція протистояння збірних України та Північної Македонії буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів.Також цей матч в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Початок матчу - о 16:00 за київським часом.

Положення команд у турнірній таблиці групи C

Перше місце в цій групі займає збірна Англії, яка набрала 13 очок за п'ять зіграних матчів. Далі йдуть Італія, Україна і Північна Македонія - по 7 очок. Варто відзначити, що у італійців на одну гру зіграно менше.

Останнє місце в групі C займає національна збірна Мальти, яка не змогла набрати жодного очка.

Додамо, що путівки до фінальної частини Євро-2024 отримають команди, які посядуть перше та друге місця.

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