Футболісти збірної України / фото УАФ

З 12 по 14 жовтня будуть зіграні матчі сьомого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу

Збірна України в рамках цього туру зіграє проти національної команди Північної Македонії. Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть у Празі. Зустріч відбудеться 14 жовтня. 

В іншому поєдинку групи з збірна Італії зустрінеться з Мальтою. 

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Відбір на Євро-2024: розклад матчів 7-го туру

Четвер, 12 жовтня

Група A

  • 21:45 Кіпр - Норвегія
  • 21:45 Іспанія - Шотландія

Група D

  • 21:45 Хорватія - Туреччина
  • 21:45 Латвія - Вірменія

Група E

  • 21:45 Албанія - Чехія
  • 21:45 Фарерські Острови - Польща

Група I

  • 21:45 Андорра - Косово
  • 21:45 Білорусь - Румунія
  • 21:45, Ізраїль - Швейцарія

П'ятниця, 13 жовтня

Група B

  • 21:45 Нідерланди - Франція
  • 21:45 Ірландія - Греція

Група F

  • 21:45 Австрія - Бельгія
  • 21:45 Естонія - Азербайджан

Група J

  • 21:45 Ісландія - Люксембург
  • 21:45 Ліхтенштейн - Боснія і Герцеговина
  • 21:45 Португалія - Словаччина

Субота, 14 жовтня

Група C

  • 16:00 Україна - Північна Македонія
  • 21:45 Італія - Мальта

Група G

  • 19:00 Болгарія - Литва
  • 21:45 Угорщина - Сербія

Група H

  • 16:00 Північна Ірландія - Сан-Марино
  • 19:00 Словенія - Фінляндія
  • 21:45 Данія - Казахстан

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2024 з футболу пройде в Німеччині. Путівки на континентальну першість отримають команди, які займуть перші і другі місця в групах відбору. 

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