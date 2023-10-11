Збірна України в рамках 7-го туру кваліфікації Євро-2024 зустрінеться з Північною Македонією.

З 12 по 14 жовтня будуть зіграні матчі сьомого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Збірна України в рамках цього туру зіграє проти національної команди Північної Македонії. Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть у Празі. Зустріч відбудеться 14 жовтня.

В іншому поєдинку групи з збірна Італії зустрінеться з Мальтою.

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Відбір на Євро-2024: розклад матчів 7-го туру

Четвер, 12 жовтня

Група A

21:45 Кіпр - Норвегія

21:45 Іспанія - Шотландія

Група D

21:45 Хорватія - Туреччина

21:45 Латвія - Вірменія

Група E

21:45 Албанія - Чехія

21:45 Фарерські Острови - Польща

Група I

21:45 Андорра - Косово

21:45 Білорусь - Румунія

21:45, Ізраїль - Швейцарія

П'ятниця, 13 жовтня

Група B

21:45 Нідерланди - Франція

21:45 Ірландія - Греція

Група F

21:45 Австрія - Бельгія

21:45 Естонія - Азербайджан

Група J

21:45 Ісландія - Люксембург

21:45 Ліхтенштейн - Боснія і Герцеговина

21:45 Португалія - Словаччина

Субота, 14 жовтня

Група C

16:00 Україна - Північна Македонія

21:45 Італія - Мальта

Група G

19:00 Болгарія - Литва

21:45 Угорщина - Сербія

Група H

16:00 Північна Ірландія - Сан-Марино

19:00 Словенія - Фінляндія

21:45 Данія - Казахстан

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2024 з футболу пройде в Німеччині. Путівки на континентальну першість отримають команди, які займуть перші і другі місця в групах відбору.

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