З 12 по 14 жовтня будуть зіграні матчі сьомого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.
Збірна України в рамках цього туру зіграє проти національної команди Північної Македонії. Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть у Празі. Зустріч відбудеться 14 жовтня.
В іншому поєдинку групи з збірна Італії зустрінеться з Мальтою.
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Відбір на Євро-2024: розклад матчів 7-го туру
Четвер, 12 жовтня
Група A
- 21:45 Кіпр - Норвегія
- 21:45 Іспанія - Шотландія
Група D
- 21:45 Хорватія - Туреччина
- 21:45 Латвія - Вірменія
Група E
- 21:45 Албанія - Чехія
- 21:45 Фарерські Острови - Польща
Група I
- 21:45 Андорра - Косово
- 21:45 Білорусь - Румунія
- 21:45, Ізраїль - Швейцарія
П'ятниця, 13 жовтня
Група B
- 21:45 Нідерланди - Франція
- 21:45 Ірландія - Греція
Група F
- 21:45 Австрія - Бельгія
- 21:45 Естонія - Азербайджан
Група J
- 21:45 Ісландія - Люксембург
- 21:45 Ліхтенштейн - Боснія і Герцеговина
- 21:45 Португалія - Словаччина
Субота, 14 жовтня
Група C
- 16:00 Україна - Північна Македонія
- 21:45 Італія - Мальта
Група G
- 19:00 Болгарія - Литва
- 21:45 Угорщина - Сербія
Група H
- 16:00 Північна Ірландія - Сан-Марино
- 19:00 Словенія - Фінляндія
- 21:45 Данія - Казахстан
Нагадаємо, фінальна частина Євро-2024 з футболу пройде в Німеччині. Путівки на континентальну першість отримають команди, які займуть перші і другі місця в групах відбору.