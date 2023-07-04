Ненад Лалатович / фото Соцмережі

Сербський фахівець Ненад Лалатович був призначений на посаду головного тренера "Зорі". 

Про призначення 45-річного серба повідомляє прес-служба луганського клубу. 

На цій посаді Ненад Лалатович змінить нідерландського фахівця Патріка Ван Леувена, який напередодні очолив донецький "Шахтар"

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Деталі контракту Лалатовича з "Зорею" не розголошуються.

facebook.com/FCZoryaLuhansk

За інформацією ЗМІ, Лалатович прийшов в луганську "Зорю" зі своїм тренерським штабом, який складається з трьох фахівців. Один з них - колишній наставник "Інгульця" Младен Бартулович.

Попереднім місцем роботи 45-річного тренера був футбольний клуб "Младость", який виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Сербії. Також він очолював сербські клуби "Црвена Звєзда", "Воєводіна", "Чукарічкі", "Раднічкі" та інші. 

Футбольний клуб "Воєводіна" Лалатович привів до перемоги в Кубку Сербії в 2020 році. 

Ненад Лалатович є вихованцем сербського клубу "Црвена Звєзда". З 2003 по 2005 рік він грав за донецький "Шахтар". З "гірниками" ставав чемпіоном і володарем Кубка України, а також вигравав Суперкубок країни.

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