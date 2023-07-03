Патрік ван Леувен підписав контракт з "гірниками" до літа 2025 року.

Нідерландський спеціаліст Патрік ван Леувен призначений на пост головного тренера донецького "Шахтаря".

Про призначення 53-річного тренера повідомляє прес-служба "гірників".

Патрік ван Леувен підписав контракт з "Шахтарем" до літа 2025 року.

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Нідерландський фахівець змінив на посаді наставника "гірників" Ігора Йовічевіча, який був звільнений напередодні разом з усім тренерським штабом. Ван Леувен став 36-м головним тренером в історії "Шахтаря".

Відзначимо, що нідерландець вже працював в донецькому клубі. З 2006 по 2013 рік він обіймав посаду координатора та директора академії "Шахтаря".

Попереднім місцем роботи Патріка ван Леувена була "Зоря". У минулому сезоні під його керівництвом луганський клуб посів третє місце в УПЛ.

За підсумками минулого сезону ван Леувен був визнаний найкращим тренером чемпіонату України.

Також нідерландець був спортивним директором "Кайрата", директором академії і тренером "Феєнорда" і "Маккабі" Тель-Авів.

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