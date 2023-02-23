Ігор Йовічевіч висловився про майбутню дуелі з "Ренном" в Лізі Європи.

У четвер, 23 лютого, відбудеться матч-відповідь плей-офф Ліги Європи між "Шахтарем" і "Ренном".

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч прокоментував майбутній поєдинок проти французького клубу.

Хорватський фахівець зазначив, що "Шахтар" постарається своєю самовіддачею віддячити захисникам України.

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"З першого дня нашої подорожі, яка почалася півроку тому, ми завжди, навіть на тренуваннях, а не тільки на матчах, відчуваємо величезну відповідальність перед українським народом, перед Україною, перед воїнами, які борються за нашу свободу. І тут подяка їм щодня і сто разів на день. І ми хочемо, щоб вони, коли дивляться наші матчі, відчували гордість, пишалися б нашою битвою, нашою боротьбою, яку ми даємо на футбольному полі, незважаючи на результат.

Футбол - це гра, зрештою це гра. А те, що відбувається зараз в Україні, - це життя. Тому ми хочемо покласти свої життя на футбольному полі і так віддячити воїнам за те, що вони роблять для нас там, де дійсно показують свій характер і волелюбність. Ми разом сильніші.

І все, що ми робимо і робили останні півроку, - це так ми дякували ЗСУ, людям, які борються за нас, віддають свої життя за нас. Ми всього лише граємо в футбол, але граємо з серцем і віддаємо останні сили на полі, щоб вони, коли дивляться ті 95 хвилин, пишалися нами. Це наша відповідальність у завтрашньому матчі і в майбутніх, поки триває ця жахлива війна, яка, я хочу, щоб закінчилася", - наводить слова Йовічевіча офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, донецький "Шахтар" обіграв "Ренн" у першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи з рахунком 2:1. Номінально домашній матч "гірники" грали у Варшаві.

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