Збірна України в 4-му турі кваліфікації Євро-2024 зіграє проти Мальти.

19 і 20 червня пройдуть поєдинки четвертого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу.

У цьому турі збірна України зустрінеться з національною командою Мальти. Зустріч відбудеться 19 червня в Трнаві (Словаччина).

Також в іншому матчі групи С зустрінуться збірні Англії та Північної Македонії.

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Відбір на Євро-2024: розклад матчів 4-го туру

19 червня

Група В

21:45 Ірландія - Гібралтар

21:45 Франція - Греція

Група С

19:00 Україна - Мальта

21:45 Англія - Північна Македонія

Група D

19:00 Вірменія - Латвія

21:45 Туреччина - Уельс

Група I

21:45 Білорусь - Косово

21:45 Ізраїль - Андорра

21:45 Швейцарія - Румунія

Група Н

19:00 Фінляндія - Сан-Марино

21:45 Північна Ірландія - Казахстан

21:45 Словенія - Данія

20 червня

Група А

21:45 Норвегія - Кіпр

21:45 Шотландія - Грузія

Група Е

21:45 Молдова - Польща

21:45 Фарери - Албанія

Група F

21:45 Австрія - Швеція

21:45 Естонія - Бельгія

Група G

21:45 Болгарія - Сербія

21:45 Угорщина - Литва

Група J

21:45 Боснія і Герцеговина - Люксембург

21:45 Ісландія - Португалія

21:45 Ліхтенштейн - Словаччина

Нагадаємо, ігри відбору на ЧЄ-2024 з футболу проходять з березня по листопад 2023 року. Фінальна частина Євро-2024 пройде в Німеччині.

Чинним переможцем чемпіонату Європи з футболу є збірна Італії, перемогла у фіналі Євро-2020 Англію.

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