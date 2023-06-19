Тарас Степаненко / фото УАФ

19 і 20 червня пройдуть поєдинки четвертого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу

У цьому турі збірна України зустрінеться з національною командою Мальти. Зустріч відбудеться 19 червня в Трнаві (Словаччина).

Також в іншому матчі групи С зустрінуться збірні Англії та Північної Македонії. 

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Відбір на Євро-2024: розклад матчів 4-го туру

19 червня

    Група В

    • 21:45 Ірландія - Гібралтар
    • 21:45 Франція - Греція

    Група С

    • 19:00 Україна - Мальта
    • 21:45 Англія - Північна Македонія

    Група D

    • 19:00 Вірменія - Латвія
    • 21:45 Туреччина - Уельс

    Група I 

    • 21:45 Білорусь - Косово
    • 21:45 Ізраїль - Андорра
    • 21:45 Швейцарія - Румунія

    Група Н

    • 19:00 Фінляндія - Сан-Марино
    • 21:45 Північна Ірландія - Казахстан
    • 21:45 Словенія - Данія

    20 червня

    Група А

    • 21:45 Норвегія - Кіпр
    • 21:45 Шотландія - Грузія

    Група Е

    21:45 Молдова - Польща

    21:45 Фарери - Албанія

    Група F

    • 21:45 Австрія - Швеція
    • 21:45 Естонія - Бельгія

    Група G

    • 21:45 Болгарія - Сербія
    • 21:45 Угорщина - Литва

    Група J

    • 21:45 Боснія і Герцеговина - Люксембург
    • 21:45 Ісландія - Португалія
    • 21:45 Ліхтенштейн - Словаччина

    Нагадаємо, ігри відбору на ЧЄ-2024 з футболу проходять з березня по листопад 2023 року. Фінальна частина Євро-2024 пройде в Німеччині. 

    Чинним переможцем чемпіонату Європи з футболу є збірна Італії, перемогла у фіналі Євро-2020 Англію

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