19 і 20 червня пройдуть поєдинки четвертого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу.
У цьому турі збірна України зустрінеться з національною командою Мальти. Зустріч відбудеться 19 червня в Трнаві (Словаччина).
Також в іншому матчі групи С зустрінуться збірні Англії та Північної Македонії.
Відбір на Євро-2024: розклад матчів 4-го туру
19 червня
Група В
- 21:45 Ірландія - Гібралтар
- 21:45 Франція - Греція
Група С
- 19:00 Україна - Мальта
- 21:45 Англія - Північна Македонія
Група D
- 19:00 Вірменія - Латвія
- 21:45 Туреччина - Уельс
Група I
- 21:45 Білорусь - Косово
- 21:45 Ізраїль - Андорра
- 21:45 Швейцарія - Румунія
Група Н
- 19:00 Фінляндія - Сан-Марино
- 21:45 Північна Ірландія - Казахстан
- 21:45 Словенія - Данія
20 червня
Група А
- 21:45 Норвегія - Кіпр
- 21:45 Шотландія - Грузія
Група Е
21:45 Молдова - Польща
21:45 Фарери - Албанія
Група F
- 21:45 Австрія - Швеція
- 21:45 Естонія - Бельгія
Група G
- 21:45 Болгарія - Сербія
- 21:45 Угорщина - Литва
Група J
- 21:45 Боснія і Герцеговина - Люксембург
- 21:45 Ісландія - Португалія
- 21:45 Ліхтенштейн - Словаччина
Нагадаємо, ігри відбору на ЧЄ-2024 з футболу проходять з березня по листопад 2023 року. Фінальна частина Євро-2024 пройде в Німеччині.
Чинним переможцем чемпіонату Європи з футболу є збірна Італії, перемогла у фіналі Євро-2020 Англію.