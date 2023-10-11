Андрій Ярмоленко переніс операцію на коліні.

Стали відомі нові подробиці стану здоров'я капітана збірної України Андрія Ярмоленка, який пропускає збір національної команди через травму.

Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", 33-річний нападник вибув на тривалий термін. Ярмоленко переніс операцію на коліні і цього року на поле вже не повернеться.

Повідомляється, що на реабілітацію Андрію знадобиться близько чотирьох місяців.

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"10 жовтня Ярмоленка прооперували в клініці Quirónsalud в Барселоні у професора Рамона Кугота. Операція пройшла вдало. Приблизний термін реабілітації - близько 4 місяців.

Оперативне втручання було потрібно в результаті декількох травм однієї і тієї ж зв'язки. Пошкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм", – розповів головний лікар "Динамо" Андрій Шморгун.

Відзначимо, що Андрій Ярмоленко не грав в останньому матчі "Динамо" в рамках 10-го туру УПЛ проти житомирського "Полісся". Гра завершилася сенсаційною поразкою "біло-синіх" з рахунком 2:3.

Також варто відзначити, що Сергій Ребров розраховував на капітана збірної України в жовтневих іграх "синьо-жовтих" проти Північної Македонії та Мальти. Як стало відомо раніше, замість Ярмоленка в збірну був викликаний Назарій Русин з "Сандерленда".

Додамо, що в поточному сезоні Ярмоленко зіграв 9 матчів у складі "Динамо", в яких забив 4 голи і віддав одну гольову передачу.

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