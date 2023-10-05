10-й тур УПЛ відкриє поєдинок житомирського "Полісся" проти київського "Динамо".

З 6 по 8 жовтня будуть зіграні матчі десятого туру Української Прем'єри-ліги сезону-2023/24.

Стартує тур у п'ятницю, 6 жовтня, поєдинком "Полісся" проти "Динамо". Матч, який претендує на роль центрального в цьому турі, пройде в Житомирі на стадіоні "Центральний".

У суботу будуть зіграні ще три поєдинки: "Дніпро-1" прийме рівненський "Верес", "Олександрія" відправиться в Черкаси в гості до ЛНЗ, а "Колос" поміряється силами з полтавською "Ворсклою".

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Завершиться тур у неділю, 8 жовтня. У цей ігровий день пройдуть три зустрічі. Найцікавішим поєдинком буде дуель "Кривбаса" і "Чорноморця". Гра пройде в Кривому Розі. В інших матчах ігрового дня "Рух" прийме "Минай", а "Металіст 1925" відправиться в гості до "Оболоні".

Українська Прем'єр-ліга: розклад матчів 10-го туру

П'ятниця, 6 жовтня

15:00 "Полісся" - "Динамо"

Субота, 7 жовтня

13:00 "Дніпро-1" - "Верес"

15:00 ЛНЗ - "Олександрія"

17:00 "Колос" - "Ворскла"

Неділя, 8 жовтня

13:00 "Оболонь" - "Металіст 1925"

15:00 "Рух " - "Минай"

17:00 "Кривбас" - "Чорноморець"

Додамо, що поєдинок 10-го туру УПЛ між "Зорею" і "Шахтарем" був перенесений на невизначений термін.

Положення команд в турнірній таблиці УПЛ

Після 9-ти турів лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України донецький "Шахтар". В активі "гірників" 18 набраних очок. На другому місці йде "Кривбас" з 17 балами. Далі розташувалися "Полісся" і "Чорноморець" - по 16 очок.

Київське "Динамо" йде на п'ятій сходинці з 15 балами в активі. Відзначимо, що у "біло-синіх" є ще три матчі в запасі.

Внизу турнірної таблиці УПЛ ситуація наступна: "Олександрія" (13-е місце, 8 очок), "Зоря" (14-е місце, 6 очок), "Верес" (15-е місце, 6 очок), "Минай" (16-е місце, 3 очки).

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