З 6 по 8 жовтня будуть зіграні матчі десятого туру Української Прем'єри-ліги сезону-2023/24.
Стартує тур у п'ятницю, 6 жовтня, поєдинком "Полісся" проти "Динамо". Матч, який претендує на роль центрального в цьому турі, пройде в Житомирі на стадіоні "Центральний".
У суботу будуть зіграні ще три поєдинки: "Дніпро-1" прийме рівненський "Верес", "Олександрія" відправиться в Черкаси в гості до ЛНЗ, а "Колос" поміряється силами з полтавською "Ворсклою".
Завершиться тур у неділю, 8 жовтня. У цей ігровий день пройдуть три зустрічі. Найцікавішим поєдинком буде дуель "Кривбаса" і "Чорноморця". Гра пройде в Кривому Розі. В інших матчах ігрового дня "Рух" прийме "Минай", а "Металіст 1925" відправиться в гості до "Оболоні".
Українська Прем'єр-ліга: розклад матчів 10-го туру
П'ятниця, 6 жовтня
- 15:00 "Полісся" - "Динамо"
Субота, 7 жовтня
- 13:00 "Дніпро-1" - "Верес"
- 15:00 ЛНЗ - "Олександрія"
- 17:00 "Колос" - "Ворскла"
Неділя, 8 жовтня
- 13:00 "Оболонь" - "Металіст 1925"
- 15:00 "Рух " - "Минай"
- 17:00 "Кривбас" - "Чорноморець"
Додамо, що поєдинок 10-го туру УПЛ між "Зорею" і "Шахтарем" був перенесений на невизначений термін.
Положення команд в турнірній таблиці УПЛ
Після 9-ти турів лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України донецький "Шахтар". В активі "гірників" 18 набраних очок. На другому місці йде "Кривбас" з 17 балами. Далі розташувалися "Полісся" і "Чорноморець" - по 16 очок.
Київське "Динамо" йде на п'ятій сходинці з 15 балами в активі. Відзначимо, що у "біло-синіх" є ще три матчі в запасі.
Внизу турнірної таблиці УПЛ ситуація наступна: "Олександрія" (13-е місце, 8 очок), "Зоря" (14-е місце, 6 очок), "Верес" (15-е місце, 6 очок), "Минай" (16-е місце, 3 очки).