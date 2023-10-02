Найбільш видовищним поєдинком туру стало протистояння "Динамо" та "Олександрії".

30 вересня і 1 жовтня були зіграні сім матчів в рамках дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги.

Головною сеснацією цього туру стало поразка донецького "Шахтаря" проти "Ворскли". Полтавці виграли з рахунком 2:1 завдяки голам Скляра та Нестеренка.

Несподівано програв у цьому турі і "Кривбас". Футболісти криворізького клубу поступилися львівському "Руху". Варто відзначити, що якби команді Юрія Вернидуба вдалося виграти цю гру, то вони обійшли б "Шахтар" і очолили турнірну таблицю УПЛ.

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Київське "Динамо" в рамках 9-го туру у видовищному поєдинку переграло "Олександрію". Відзначимо дубль Володимира Бражка в цій грі.

УПЛ-2023/24: результати 9-го туру

Субота, 30 вересня

"Верес" - ЛНЗ - 0:0

"Шахтар" - "Ворскла" - 1:2

"Чорноморець" - "Зоря" - 0:0

Неділя, 1 жовтня

"Минай" - "Оболонь" - 0:1

"Кривбас" - "Рух" - 1:3

"Колос" - "Полісся" - 0:0

"Динамо" - "Олександрія" - 4:2

Турнірне становище команд в УПЛ

"Шахтар" незважаючи на поразку зберіг за собою лідерство в турнірній таблиці. В активі "гірників" 18 набраних очок. На другій сходинці з 17 балами йде "Кривбас". Далі розташувалися "Чорноморець" і "Полісся" - по 16 очок. На п'ятій сходинці з 15 балами йде київське "Динамо". Стільки ж очок і у львівського "Руха".

Внизу турнірної таблиці УПЛ ситуація наступна: "Олександрія" (13-е місце, 8 очок), "Зоря" (14-е місце, 6 очок), "Верес" (15-е місце, 6 очок), "Минай" (16-е місце, 3 очки).

Додамо, що ще один матчу 9-го туру УПЛ буде зіграний у понеділок, 2 жовтня. У цій грі "Дніпро-1" зіграє проти "Металіста 1925".

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