30 вересня і 1 жовтня були зіграні сім матчів в рамках дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги.
Головною сеснацією цього туру стало поразка донецького "Шахтаря" проти "Ворскли". Полтавці виграли з рахунком 2:1 завдяки голам Скляра та Нестеренка.
Несподівано програв у цьому турі і "Кривбас". Футболісти криворізького клубу поступилися львівському "Руху". Варто відзначити, що якби команді Юрія Вернидуба вдалося виграти цю гру, то вони обійшли б "Шахтар" і очолили турнірну таблицю УПЛ.
Київське "Динамо" в рамках 9-го туру у видовищному поєдинку переграло "Олександрію". Відзначимо дубль Володимира Бражка в цій грі.
УПЛ-2023/24: результати 9-го туру
Субота, 30 вересня
- "Верес" - ЛНЗ - 0:0
- "Шахтар" - "Ворскла" - 1:2
- "Чорноморець" - "Зоря" - 0:0
Неділя, 1 жовтня
- "Минай" - "Оболонь" - 0:1
- "Кривбас" - "Рух" - 1:3
- "Колос" - "Полісся" - 0:0
- "Динамо" - "Олександрія" - 4:2
Турнірне становище команд в УПЛ
"Шахтар" незважаючи на поразку зберіг за собою лідерство в турнірній таблиці. В активі "гірників" 18 набраних очок. На другій сходинці з 17 балами йде "Кривбас". Далі розташувалися "Чорноморець" і "Полісся" - по 16 очок. На п'ятій сходинці з 15 балами йде київське "Динамо". Стільки ж очок і у львівського "Руха".
Внизу турнірної таблиці УПЛ ситуація наступна: "Олександрія" (13-е місце, 8 очок), "Зоря" (14-е місце, 6 очок), "Верес" (15-е місце, 6 очок), "Минай" (16-е місце, 3 очки).
Додамо, що ще один матчу 9-го туру УПЛ буде зіграний у понеділок, 2 жовтня. У цій грі "Дніпро-1" зіграє проти "Металіста 1925".