Футболісти "Руху" здійснили камбек у другому таймі, забивши за п'ять хвилин три м'ячі.

У неділю, 1 жовтня, відбувся поєдинок дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Кривбас" приймав львівський "Рух".

Гра проходила на стадіоні "Гірник" і завершилася сенсаційною перемогою гостей з рахунком 3:1.

Перший тайм цього протистояння завершився на користь "Кривбасу". Єдиний гол у першій половині зустрічі забив Хрвоє Іліч, реалзівав пенальті на 42-й хвилині.

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Львівському клубу вдалося повністю перевернути хід цієї зустрічі і вирвати перемогу всього за п'ять хвилин. З 63-ї по 68-у хвилину гравці "Руху" забили три м'ячі і взяли три очки в цій грі. Два голи за львів'ян забив Василь Рунич, ще один м'яч в активі Юрія Климчука.

"Кривбас" - "Рух" - 1:3

Голи: Ілич (42 пен) - Рунич (63, 68), Климчук (66 пен)

"Кривбас": Кліщук, Понєдєльнік, Безкоровайний, Стецьків, Дібанго, Задерака (Кузик, 69), Ілич (По, 86), Бізімана (Татарков, 69), Вакулко, Хомченовський, Луньов (Приходько, 41)

"Рух": Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман, Едсон (Плюман, 62), Сапуга, Пастух (Холод, 89), Теслюк (Квасниця, 54), Лях (Рунич, 54), Климчук

Попередження: Лях, Ледвій, Слюбик, Роман

Варто відзначити, що якби "Кривбас" не втратив перемогу в цій грі, то зміг би очолити турнірну таблицю УПЛ, оскільки "Шахтар" в цьому турі сенсаційно програв "Ворсклі". Але команда Юрія Вернидуба осічкою "гірників" скористатися не змогла.

За підсумком, "Шахтар" залишається на першому місці в турнірній таблиці з 18 балами, слідом йде "Кривбас" з 17 очками. "Рух" набрав 15 очок і піднявся на п'яту сходинку.

У наступному турі УПЛ "Кривбас" зіграє проти "Чорноморця", а "Рух" зустрінеться з "Минаєм".

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