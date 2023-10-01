"Динамо" піднялося на п'яту сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

У неділю, 1 жовтня, відбувся поєдинок дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало "Олександрію".

Гра проходила на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського і завершилася з рахунком 4:2 на користь господарів поля.

Підопічні Мірчі Луческу швидко зуміли повести в рахунку - на 15-й хвилині гол з передачі Олександра Караваєва забив Володимир Бражко. На 43-й хвилині зустрічі гостям вдалося відігратися - відзначився Джевані. Проте, всього через хвилину "Динамо" знову вийшло вперед - гол з передачі Андрія Ярмоленка забив Владислав Ванат.

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На старті другого тайму підопічні Руслана Ротаня знову зрівняли рахунок - гол забив Данило Скорко.

"Олександрії" довгий час вдавалося утримувати нічийний рахунок, але до кінця гри їх не вистачило. Вже в кінцівці зустрічі "біло-сині" забили ще двічі і вирвали перемогу в цій грі. Відзначилися Володимир Бражко та Віталій Буяльський.

"Динамо" - "Олександрія" - 4:2

Голи: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльський (90+4) - Джевані , 43, Скорко, 47

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Попов, Сирота, Караваєв (Тимчик, 84), Бражко, Андрієвський (Шепелєв, 71), Буяльський, Волошин (Кабаєв, 71), Ярмоленко, Ванат

"Олександрія": Єрмаков, Ернандес (Шостак, 23), Мартинюк, Кравченко, Скорко (Гарькавенко, 76), Смирний, Сігєєв, Шулянський (Микитишин, 62), Джевані (Безерра, 62), Калитвинцев, Ковалець (Андрійчук)

Попередження: Шепелєв (94) - Сігєєв (14), Скорко (51), Шостак (65), Калитвинцев (71)

"Динамо" завдяки перемозі в цій грі набрало 15 очок і піднялося на п'яту сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Лідирує в чемпіонаті "Шахтар" з 18 балами. При цьому, варто відзначити, що у "біло-синіх" зіграно на три гри менше, ніж у конкурентів, які знаходяться вище в таблиці. "Олександрія" з 8 очками займає 13-й рядок.

У наступному турі УПЛ "Динамо" зіграє проти житомирського клубу "Полісся", а "Олександрія" зустрінеться з черкаським ЛНЗ.

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