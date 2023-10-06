Перемогу "Поліссю" принесли голи Крушинського, Будківського та Козака.

У п'ятницю, 6 жовтня, відбувся центральний поєдинок десятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Полісся" приймало київське "Динамо".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Центральний" в Житомирі і завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів арени.

"Біло-сині" дуже швидко повели в рахунку - вже на 4-й хвилині зустрічі м'яч у сітку воріт "Полісся" відправив Віталій Буяльський. Асистував йому Назар Волошин.

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Відігратися житомирському клубу вдалося на 15-й хвилині - гол після передачі Богдана Кушніренка забив Борис Крушинський.

На старті другого тайму підопічні Мірчі Луческу вдруге вийшли вперед - пенальті реалізував Віталій Буяльський.

На 64-й хвилині "Поліссю" вдалося зрівняти рахунок-забитий м'яч в активі Будківського. Через шість хвилин господарі поля забили ще раз і повели в рахунку - відзначився Артем Козак.

"Полісся" - "Динамо" - 3:2

Голи: Крушинський, 15, Будківський, 64, Козак, 70 - Буяльський, 4, 50 пен

"Полісся": Бойко, Морозко, Чоботенко, Крушинський (Гітченко 72), Шабанов, Смоляков, Козак, Кушніренко, Танковський (Огіря 84), Макуана, Аріелсон (Будківський 62)

"Динамо": Бущан, Тимчик (Беніто 71), Дячук, Сирота, Дубінчак, Бражко, Андрієвський, Караваєв, Буяльський, Волошин (Кабаєв 71), Ванат

Попередження: Аріельсон 16, Морозко 49, Морозко 57 - Волошин 45, Тимчик 61

Вилучення: Морозко, 57 (друга жовта) - Караваєв, 90+1 (груба гра)

Завдяки перемозі в цій грі "Полісся" вийшло на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі житомирського клубу 19 набраних очок. "Динамо" з 15 балами посідає п'яте місце.

Додамо, що після десяти турів в активі "Полісся" очок набраних очок. Команда займає місце місце в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" з очки балами йде на місце позиції. Варто відзначити, що у "біло-синіх" є ще три гри в запасі.

У наступному турі чемпіонату України "Динамо" зіграє проти "Дніпра-1", а "Полісся" зустрінеться з полтавською "Ворсклою".

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