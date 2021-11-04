Екс-півзахисник каталонців Хаві незабаром може повернутися в клуб у новій ролі.

Головний тренер катарського "Аль-Садда" Хаві Ернандес підтвердив, що веде переговори про призначення на посаду наставника "Барселони", яка раніше звільнила Рональда Кумана.

Слова фахівця наводить Goal.com.

"Я вже кілька днів веду переговори з "Барселоною". Але зараз все залежить від переговорів між клубами, вони повинні досягти угоди. Ми всі цього бажаємо і чекаємо з нетерпінням", - сказав Хаві.

Він висловив сподівання, що зможе повернутися до клубу:

"Я дуже хочу повернутися додому. Сподіваюся, це станеться. У мене є контракт, тому клубам потрібно домовитися. Вони вже знають мою позицію".

За "Барселону" Хаві, нагадаємо, виступав з 1998 по 2015 роки.

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Раніше повідомлялося, що Хаві може бути призначений головним тренером "Барселони" 4 або 5 листопада.

Зміна тренера в "Барселоні": що відомо

28 жовтня "Барселона" оголосила про відставку Рональда Кумана. Нідерландець очолив каталонський клуб в 2020 році, покинувши заради роботи в Іспанії пост головного тренера збірної Нідерландів.

Часовим в. о. тренера був призначений Серхі Бархуан, який очолював "Барселону-Б".

Під керівництвом Бархуана "Барселона" зіграла внічию з "Алавесом" у чемпіонаті Іспанії та перемогла "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Після 12-ти ігор у "Барселони" лише 16 набраних очок і дев'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У Лізі чемпіонів каталонці з 6 очками йдуть на другому місці у своїй групі.

Хаві: кар'єра тренера

Легендарний півзахисник завершував кар'єру гравця в Катарі й там же почав тренерську кар'єру. У 2019 році він очолив клуб "Аль-Садд".

Хаві вдалося привести команду до титулу чемпіона Катару в сезоні 2020-2021. Крім того, команда двічі вигравала Кубок наслідного принца Катару, двічі Кубок еміра Катару, а також по разу Кубок шейха Яссіма і Кубок зірок Катару.

Хаві був визнаний найкращим тренером сезону 2020-2021 в Катарі.

Автор: Антон Дудар