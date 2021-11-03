"Барселона" готується оголосити ім'я нового наставника команди.

Каталонська "Барселона" схоже скоро отримає нового головного тренера.

Колишній футболіст каталонців, який нині очолює "Аль-Садд", Хаві Ернандес погодив умови контракту з "блаугранас". Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

Читайте такожПеревершив Роналду і Мессі: гравець Баварії відзначився феноменальним досягненнямЯк зазначає видання, Хаві пішов на зниження своєї зарплати заради отримання посади в "Барселоні". Однак, також повідомляється, що в договорі Хаві прописані численні бонуси за успішні виступи команди. Тому, якщо у Хаві вийде домогтися успіху на посаді тренера каталонського гранда, то у фінансовому плані "Барселона" його щедро винагородить.

Очікується, що офіційно Хаві повинен бути оголошений головним тренером "Барселони" 4 або 5 листопада. Багато що залежить від переговорів каталонців з нинішнім клубом Хаві - "Аль-Саддом", з яким "блаугранас" ще не узгодили перехід іспанця.

Зміна тренера в "Барселоні": що відомо

Автор: Володимир Медяник