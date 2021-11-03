Каталонська "Барселона" схоже скоро отримає нового головного тренера.
Колишній футболіст каталонців, який нині очолює "Аль-Садд", Хаві Ернандес погодив умови контракту з "блаугранас". Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.
Читайте такожПеревершив Роналду і Мессі: гравець Баварії відзначився феноменальним досягненнямЯк зазначає видання, Хаві пішов на зниження своєї зарплати заради отримання посади в "Барселоні". Однак, також повідомляється, що в договорі Хаві прописані численні бонуси за успішні виступи команди. Тому, якщо у Хаві вийде домогтися успіху на посаді тренера каталонського гранда, то у фінансовому плані "Барселона" його щедро винагородить.
Очікується, що офіційно Хаві повинен бути оголошений головним тренером "Барселони" 4 або 5 листопада. Багато що залежить від переговорів каталонців з нинішнім клубом Хаві - "Аль-Саддом", з яким "блаугранас" ще не узгодили перехід іспанця.
Зміна тренера в "Барселоні": що відомо
- 28 жовтня "Барселона" оголосила про відставку Рональда Кумана. Нідерландець очолив каталонський клуб в 2020 році, покинувши заради роботи в Іспанії, пост головного тренера збірної Нідерландів.
- Тимчасово в. о. тренера був призначений Серхі Бархуан, який очолював "Барселону-Б".
- Під керівництвом Бархуана "Барселона" зіграла внічию з "Алавесом" у чемпіонаті Іспанії та перемогла "Динамо" в Лізі чемпіонів.
- Після 12-ти ігор у "Барселони" лише 16 набраних очок і дев'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.