Останньою краплею для керівництва стала поразка проти "Райо Вальєкано".

У середу, 27 жовтня, "Барселона" сенсаційно поступилася "Райо Вальєкано" (0:1) у матчі одинадцятого туру чемпіонату Іспанії.

Після цієї поразки керівництво каталонського клубу прийняло рішення про відставку головного тренера команди Рональда Кумана.

"Рональда Кумана звільнено від його обов'язків. Президент клубу повідомив про це тренеру після поразки "Райо Вальєкано". Рональд Куман попрощається з командою в четвер. "Барселона" дякує йому за роботу в клубі і бажає йому всього кращого в подальшій кар'єрі", - йдеться в заяві на сайті клубу.

Читайте такожКолосальна сума: стало відомо, у скільки обійдеться Манчестер Юнайтед звільнення тренераЗа інформацією видання El País, дострокове розірвання контракту з Куманом коштуватиме "Барселоні" 12 млн євро.

Очікується, що новим наставником "блаугранас" буде Хаві. Про це повідомляє видання Cope. Оскільки Хаві в даний момент очолює катарський клуб "Аль-Садд", "Барселоні" буде потрібно деякий час, щоб затвердити його на посаді. Виконуючим обов'язки тренера буде наставник молодіжної команди Серхі Бархуан. Можливо він буде працювати на матчах з "Алавесом", "Динамо" Київ і "Сельтою", а Хаві прийме команду вже під час листопадової міжнародної паузи.

В інших ЗМІ також називається кандидатура головного тренера "Рівер Плейта" Марсело Гальярдо.

Нагадаємо, Рональд Куман очолив каталонський клуб в 2020 році, покинувши заради роботи в Іспанії, пост головного тренера збірної Нідерландів.

У минулому сезоні "Барселона" виграла Кубок Іспанії, але вибула з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу і стала третьою в іспанському чемпіонаті.

"Барселона": результати в сезоні

Після десяти ігор у "Барселони" лише 15 набраних очок і дев'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

"Барселона" програла два стартових матчі в груповому етапі Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" і "Баварії" із загальним рахунком 0:6, після чого обіграла київське "Динамо" (1:0).

Автор: Володимир Медяник