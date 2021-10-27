Команда Рональда Кумана продовжує своє падіння.

У середу, 27 жовтня, в рамках 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Райо Вальєкано" зустрічався з "Барселоною". Гра проходила на стадіоні "Кампо-де-Вальєкас" в Мадриді.

Долю поєдинку вирішив єдиний гол на 30-й хвилині матчу, який забив іменитий нападник господарів Радамель Фалькао.

"Блаугранас" мали прекрасну можливість відігратися в середині другого тайму, проте форвард каталонців Мемфіс Депай не зумів реалізувати пенальті.

Чемпіонат Іспанії. 11 тур

"Райо Вальєкано" - "Барселона" - 1:0

Гол: Фалькао, 30

"Райо Вальєкано": Дімітрієвскі, Баліу, Савельїч, Катена, Фран Гарсія, Гарсія, Комесанья (Унаї Лопес, 63), Оскар Валентин (Суарес, 90+3), Трехо (Сісс, 76), Фалькао (Нтека, 76), Паласон.

"Барселона": тер Штеген, Серджі Роберто (Демір, 60), Піке, Ерік Гарсія, Альба, Бускетс, Коутіньо (Гаві, 74), Ніко Гонсалес (де Йонг, 84), Дест, Агуеро, Депай.

Попередження: Трехо, Савельїч – Коутіньо, Піке.

Відео гола:

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"Барселона": результати в сезоні

У чемпіонаті Іспанії "Барселона" йде лише дев'ятою, набравши 15 очок у десяти матчах.

У Лізі чемпіонів після трьох турів "Барселона" займає третє місце в групі з "Баварією", "Бенфікою" і "Динамо" Київ. Каталонці розгромно програли мюнхенцям і лісабонцям, а "Динамо" обіграли з рахунком 1:0.

Автор: Володимир Медяник