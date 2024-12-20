У номінації "Найкращий гравець року" перемогу здобув Ілля Забарний, обійшовши Анатолія Трубіна та Михайла Мудрика.

Вболівальники обрали найкращих гравців збірної України з футболу у 2024 році у чотирьох номінаціях, а також назвали найкращу перемогу української команди. Результати голосування опублікувала пресслужба Української асоціації футболу.

Так, у номінації "Найкращий гравець року" перемогу здобув захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний, обійшовши Анатолія Трубіна (голкіпер португальської "Бенфіки") та вінгера англійського "Челсі" Михайла Мудрика (вінгер англійського "Челсі").

Найкращим "Дебютантом року" став півзахисник "Олександрії" Іван Калюжний. Він обігнав у голосуванні півзахисника "Динамо" Володимира Бражка та вінгера "Полісся" Олександра Назаренка.

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Водночас Володимир Бражко переміг у номінації "Прогрес року", випередивши півзахисника "Шахтаря" Георгія Судакова та півзахисника "Полісся Олексія Гуцуляка.

У номінації "Джокер року" абсолютну перемогу отримав форвард грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук – вболівальники віддали за нього 85% голосів. У цій номінації він обійшов захисника австрійського ЛАСКа Максима Таловєрова та півзахисника "Шахтаря" Олександра Зубкова.

А "Перемогою року" фанати обрали матч Україна – Ісландія (2:1), який у березні 2024 року відкрив збірній України шлях на Євро-2024.

Нагадаємо, 2024 рік збірна України завершила на 25-й сходинці рейтингу ФІФА.

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FIFA назвала найкращого футболіста 2024 року. У номінації переміг форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор. Нагадаємо, на нагороду найкращого воротаря 2024 року претендував також український голкіпер Андрій Лунін. На потрапляння до символічної збірної 2024 року претендував українець Артем Довбик із римської "Роми", який був претендентом на звання "Найкращий нападник року".

Також нещодавно стало відомо, що український футболіст Михайло Мудрик, який виступає в Англії, здав позитивний тест на допінг. Допінг-проба, яка дала позитивний результат, була відібрана у Мудрика ще наприкінці жовтня.

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