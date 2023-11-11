Валерій Кривенцов лише два місяці пробув наставником "Зорі".

Луганська "Зоря" оголосила, що головний тренер Валерій Кривенцов після матчу 4-го туру групового етапу Ліги конференцій проти "Маккабі" Тель-Авів (1:3) вирішив залишити свою посаду.

Кривенцов написав заяву про звільнення за особистим бажанням. Разом з ним команду покинув його помічник Олександр Коваль, зазначається на офіційному сайті луганського клубу.

Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Юрія Коваля, який до того обіймав посаду спортивного директора.

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Раніше повідомлялося, що Младен Бартулович готуватиме команду до найближчого матчу, який відбудеться у неділю, 12 листопада, у рамках 14-го туру УПЛ проти ЛНЗ.

"Зоря" посідає в УПЛ 13-е місце, але має 2 гри у запасі. Нагадаємо, що влітку команду очолив Ненад Лалатович, який наприкінці серпня покинув клуб.

Кривенцов очолив "Зорю" 9 вересня і встиг сенсаційно у Лізі конференцій відібрати очки в бельгійського "Генту". Також разом з ним "Зоря" перемогла "Брейдаблік".

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