"Зоря" зазнала першої поразки у груповому раунді Ліги конференцій-2023/24.

У четвер, 9 листопада, відбувся поєдинок четвертого туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА, в якому "Зоря" приймала "Маккабі" Тель-Авів.

Номінально домашній для луганського клубу матч через повномасштабну війну в Україні проходив на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі. Зустріч команд завершилася впевненою перемогою ізраїльського клубу.

Результат поєдинку було вирішено в першому таймі. Футболісти "Маккабі" забили три м'ячі у ворота українського клубу. На 7-й хвилині відзначився Деррік Лукассен, потім дубль оформив Дор Перец, який забив на 26-й і 43-й хвилинах. Єдиний гол у складі "Зорі" на 74-й хвилині забив Данило Алефіренко.

Відео дня

"Зоря" - "Маккабі" Тель-Авів - 1:3

Голи: Алефіренко 74 - Лукассен 7, Д. Перец 26, 43

"Зоря": Турбаєвський, Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин, Яцик, Мічин (Волошин 66), Кірюханцев (Чурко 87), Нагнойний (Венделл 87), Антюх (Алефіренко 66), Герреро (Горбач 46)

"Маккабі": Москера, А. Коен, Лукассен, Саборіт, Ревіво (Турджеман 73), Ван Овереєм (Голаса 73), Д. Перец, Каніковскі, Д. Бітон (Н. Бітон 65), Захаві (Давіда 90), Мілсон (Шахар 90)

Попередження: Снурніцин 49 - Лукассен 56, А. Коен 86

Відео голу Алефіренка:

"Маккабі" набрав 6 очок і піднявся на друге місце в турнірній таблиці групи В. "Зоря" з 4 балами займає третю сходинку. Лідирує в групі бельгійський "Гент" - 10 очок. Замикає квартет ісландський "Брейдаблік" - 0 очок.

У наступному турі групового раунду Ліги конференцій "Зоря" зіграє проти бельгійського "Гента", а "Маккабі" зустрінеться з ісландським "Брейдабліком".

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