У четвер, 21 вересня, відбувся поєдинок першого туру групового етапу Ліги конференцій, в якому "Зоря" протистояла "Генту".
Гра проходила на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі і завершилася з рахунком 1:1.
Перший команди закінчили без забитих голів. Рахунок був відкритий на 67-й хвилині - нападник бельгійського клубу Уго Кюйперс забив з передачі Ендрю Хюльсагера.
Через три хвилини "Зорі" вдалося зрівняти рахунок - з передачі Ігоря Кірюханцева забив Едуардо Герреро.
"Зоря" - "Гент" - 1:1
Голи: Герреро, 70 - Кюйперс, 67
Відео голів:
В іншому матчі цієї групи "Маккабі" Тель-Авів переміг ісландський "Брейдаблік" з рахунком 3:2. Таким чином, після першого туру ізраїльський клуб лідирує в турнірній таблиці групи В з 3 очками в активі. У "Зорі" і "Гента" по одному балу.
У другому турі групового раунду Ліги конференцій "Зоря" зіграє проти "Брейдабліка", а "Гент" поміряється силами з "Маккабі" Тель-Авів.