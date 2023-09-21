Від поразки луганський клуб врятував гол Едуардо Герреро.

У четвер, 21 вересня, відбувся поєдинок першого туру групового етапу Ліги конференцій, в якому "Зоря" протистояла "Генту".

Гра проходила на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі і завершилася з рахунком 1:1.

Перший команди закінчили без забитих голів. Рахунок був відкритий на 67-й хвилині - нападник бельгійського клубу Уго Кюйперс забив з передачі Ендрю Хюльсагера.

Відео дня

Через три хвилини "Зорі" вдалося зрівняти рахунок - з передачі Ігоря Кірюханцева забив Едуардо Герреро.

"Зоря" - "Гент" - 1:1

Голи: Герреро, 70 - Кюйперс, 67

Відео голів:

В іншому матчі цієї групи "Маккабі" Тель-Авів переміг ісландський "Брейдаблік" з рахунком 3:2. Таким чином, після першого туру ізраїльський клуб лідирує в турнірній таблиці групи В з 3 очками в активі. У "Зорі" і "Гента" по одному балу.

У другому турі групового раунду Ліги конференцій "Зоря" зіграє проти "Брейдабліка", а "Гент" поміряється силами з "Маккабі" Тель-Авів.

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