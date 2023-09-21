"Зоря" в першому турі Ліги конференцій зіграє проти "Гента".

У четвер, 21 вересня, будуть зіграні матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24.

Україну на цій стадії турніру представляє луганська "Зоря". У першому турі команда Валерія Кривенцова зустрінеться з бельгійським "Гентом".

Один матч групового турніру ЛК був зіграний в середу, 20 вересня. Французький "Лілль" переміг на своєму полі словенську "Олімпію" з рахунком 2:0.

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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1-го туру

Середа, 20 вересня

"Лілль" - "Олімпія" Любляна - 2:0

Четвер, 21 вересня

19:45 "Айнтрахт" (Німеччина) - "Абердін" (Шотландія)

19:45 "Генк" (Бельгія) - "Фіорентина" (Італія)

19:45 ХІК (Фінляндія) - ПАОК (Греція)

19:45 "Зрінскі" (Боснія і Герцеговина) - АЗ (Нідерланди)

19:45 "Лехія" (Польща) - "Астон Вілла" (Англія)

19:45 "Лудогорець "(Болгарія) - "Спартак" Трнава (Словенія)

19:45 "Фенербахче" (Туреччина) - "Норшелланнд" (Данія)

19:45 "Ференцварош" (Угорщина) - "Чукарачки" (Сербія)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) - "Бешикташ" (Туреччина)

22:00 "Вікторія" Пльзень (Чехія) - "Балкані" (Косово)

22:00 "Динамо" Загреб (Хорватія) - "Астана" (Казахстан)

22:00 "Зоря" (Україна) - "Гент" (Бельгія)

22:00 "Лугано"(Швейцарія) - "Буде / Глімт" (Норвегія)

22:00 "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) - "Брейдаблік" (Ісландія)

22:00 "Слован" Братислава (Словенія) - "Клаксвік" (Фарерські острови)

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги конференцій є англійський "Вест Хем". "Молотобійці" обіграли "Фіорентину" у фіналі минулого сезону.

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