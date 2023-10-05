Перемогу луганському клубу приніс гол Ігоря Горбача.

У четвер, 5 жовтня, відбувся поєдинок другого туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА, в якому ісландський "Брейдаблік" приймав луганську "Зорю".

Гра проходила на стадіоні "Копавогсвеллур" в місті Коупавогюр і завершилася з рахунком 1:0 на користь українського клубу.

Єдиний гол у цій зустрічі, який і став вирішальним, забив Ігор Горбач. Він відзначився на 35-й хвилині після передачі Дениса Антюха.

Відео дня

"Брейдаблік" - "Зоря" - 0:1

Гол: Горбач, 35

"Зоря": Турбаєвський, Джордан, Снурніцин, Яцик, Кірюханцев, Антюх, Мішньов, Вантух, Нагнойний, Герреро, Горбач

"Брейдаблік": А. Ейнарссон, Гюннлейгссон, Мумінович, Маргейрссон, Лудвікссон, В. Ейнарссон, Сігурдарссон, Ейольфссон, Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен

Відео гола:

В іншому матчі цієї групи бельгійський "Гент" виграв у ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів з рахунком 2:0.

У першому турі "Зоря" зіграла внічию з "Гентом" (1:1), а "Маккабі" виграв у "Брейдаблік" (3:2).

Таким чином, після двох турів у групі B лідирують "Гент" і "Зоря" - по 4 очки. "Маккабі" Тель-Авів з 3 балами йде на третій сходинці. "Брейдаблік" (0 очок) займає останнє місце.

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