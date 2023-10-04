"Зоря" з невеликою перевагою є фаворитом матчу проти "Брейдабліка".

У четвер, 5 жовтня, відбудеться поєдинок другого туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА, в якому луганська "Зоря" зіграє проти "Брейдабліка".

Гра пройде на стадіоні "Копавогсвеллур" в місті Коупавогюр (Ісландія).

Головним арбітром зустрічі призначений Олександр Ставрев з Північної Македонії. Помічники арбітра: Деян Костадінов і Куштрім Ліка. Четвертий арбітр: Ігор Стойчевський. Всі вони представляють Північну Македонію.

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У першому турі групового раунду Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграла внічию проти бельгійського "Гента" (1:1). "Брейдаблік" в 1-му турі програв на виїзді ізраїльському клубу "Маккабі" Тель-Авів (2:3).

Напередодні матчу Ліги конференцій луганський клуб зіграв поєдинок проти одеського "Чорноморця" в рамках УПЛ. Гра завершилася внічию з рахунком 0:0.

"Брейдаблік" на внутрішній арені зазнав поразки від "КР Рейк'явік" (3:4).

Брейдаблік - Зоря: прогноз

На думку аналітиків, команди мають приблизно рівні шанси на перемогу. Фаворитом з невеликою перевагою є "Зоря". Ставки на перемогу українського клубу приймаються з коефіцієнтом 2,30. Перемога ісландського колективу оцінюється коефіцієнтом 2,90. Нічия - 3,65.

На гол "Зорі" в матчі проти "Брейдабліка" можна поставити з коефіцієнтом 1,18. Гол ісландців - 1,24.

Найбільш імовірним результатом цієї зустрічі експерти вважають нічию з рахунком 1:1. На такий результат можна поставити з коефіцієнтом 8,10.

Брейдаблік - Зоря: трансляція

Пряму трансляцію поєдинку "Зорі" проти "Брейдабліка" на території України можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.

Початок матчу - о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги конференцій є англійський "Вест Хем". "Молотобійці" обіграли "Фіорентину" у фіналі минулого сезону.

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