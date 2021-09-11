УПЛ: Зоря уникла поразки в матчі з Рухом (відео)

Луганський клуб відігрався ближче до кінця матчу.

У рамках 7-го туру чемпіонату України з футболу "Рух" приймав "Зорю". "Рух" вийшов вперед на 37-й хвилині - Андрій Борячук скористався помилкою Віталія Вернидуба, добіг до штрафного майданчика і завдав прицільного удару. На 76-й хвилині гості відігралися - Аллахьяр Сайядманеш проштовхнув м'яч у ворота. "Рух" набрав 8 очок і займає в УПЛ восьме місце. У "Зорі" - 11 очок і шоста позиція. "Рух" - "Зоря" - 1:1 Голи: Борячук, 37 - Аллахьяр, 74 "Рух": Паньків, Роман (Гагун, 46), Білий, Мартинюк, Мисик, Карасюк, Климчук, Притула (Кухарук, 69, Сич, 90), Федорчук, Бойчук (Кузик, 81), Борячук (Кондраков, 80) "Зоря": Мацапура, Хомченовський, Вернидуб, Імереков (Шахаб, 72), Жуніньо, Назаріна (Цвек, 25), Кочергін, Кабаєв, Булеца, Аллахьяр, Гладкий (Фрімпонг, 72) Попередження: Мартинюк, Федорчук, Паньків, Мисик - Вернидуб, Цвек, Жуніньо Відео голів Українська Прем'єр-ліга: 7-й тур Поєдинки 7-го туру УПЛ проходять з 10 по 13 вересня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

У стартовому матчі туру "Олександрія "мінімально обіграла"Інгулець". Автор: Антон Дудар

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