Українська Прем'єр-ліга: результати 6-го туру, таблиця

"Динамо" збільшило відрив від "Шахтаря".

З 27 по 29 серпня пройшли матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу. "Шахтар" в цьому турі не зміг обіграти скромний "Минай", а "Верес" несподівано розгромив "Десну". Результати матчів "Чорноморець" - "Олександрія" - 2:2 Голи: Авагімян, 68, Ванат, 76 - Третьяков, 72, Устименко, 82 "Інгулець" - "Маріуполь" - 3:0 Голи: Шарай, 22, 58, Гопей, 76 "Динамо" - "Колос" - 7:0 Голи: де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзьора, 25, Буяльський, 34, Циганков, 45, 67 "Металіст 1925" - "Дніпро-1" - 1:2 Голи: Марлісон, 36 - Чуже, 69 (з пенальті), Гуцуляк, 90+2 "Десна" - "Верес" - 0:4 Голи: Немчанінов, 4, Сергійчук, 25, Г. Пасіч, 35, Кльоц, 45+1 (пенальті) "Минай" - "Шахтар" - 1:1 Голи: Ахмедзаде, 76 - Траоре, 34 (пенальті) "Зоря" - "Ворскла" - 1:0 Гол: Фрімпонг, 83 "Рух" - "Львів" - 1:0 Гол: Ренанн (66, автогол) Турнірна таблиця Читайте також Клуб УПЛ, який брав участь в єврокубках, попрощався з головним тренером Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-е в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів очолює Віталій Буяльський ("Динамо") - 5 голів. Автор: Артем Будрін

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