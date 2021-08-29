З 27 по 29 серпня пройшли матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу.
"Шахтар" в цьому турі не зміг обіграти скромний "Минай", а "Верес" несподівано розгромив "Десну".
Результати матчів
"Чорноморець" - "Олександрія" - 2:2
Голи: Авагімян, 68, Ванат, 76 - Третьяков, 72, Устименко, 82
"Інгулець" - "Маріуполь" - 3:0
Голи: Шарай, 22, 58, Гопей, 76
"Динамо" - "Колос" - 7:0
Голи: де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзьора, 25, Буяльський, 34, Циганков, 45, 67
"Металіст 1925" - "Дніпро-1" - 1:2
Голи: Марлісон, 36 - Чуже, 69 (з пенальті), Гуцуляк, 90+2
"Десна" - "Верес" - 0:4
Голи: Немчанінов, 4, Сергійчук, 25, Г. Пасіч, 35, Кльоц, 45+1 (пенальті)
"Минай" - "Шахтар" - 1:1
Голи: Ахмедзаде, 76 - Траоре, 34 (пенальті)
"Зоря" - "Ворскла" - 1:0
Гол: Фрімпонг, 83
"Рух" - "Львів" - 1:0
Гол: Ренанн (66, автогол)
Турнірна таблиця
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