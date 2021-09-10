Новий тур відкрився матчем в Кіровоградській області.

У стартовому поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-Ліги "Інгулець" поступився "Олександрії".

Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів поля. Обидві команди з Кіровоградської області, а тому відчувався дух дербі та безкомпромісної боротьби.

Переможний гол забив форвард "Олександрії" Сергій Гринь, котрий вперше з'явився на полі в поточному сезоні.

Після цього матчу "Олександрія" набрала 14 очок і вирвалася на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. У "Інгульця" - 7 очок і десята позиція в таблиці.

"Олександрія" - "Інгулець" - 1:0

Гол: Гринь, 53

"Олександрія": Білик, Цуріков, Бухал, Мельник, Мірошніченко, Дришлюк, Демченко (Ковалець, 46), Калюжний (Рибалка, 90+4), Третьяков, Гринь (Кирюханцев, 90+3), Одарюк (Спінеллі, 76)

"Інгулець": Гальчук, Опанасенко, Салем, Ковальов, Асмелаш, Шишка (Коваленко, 57), Шарай (Гопей, 76), Запорожець, Коробенко, Полегенько (Козак, 57), Сітало (Плохотнюк, 76)

Відео переможного голу

Українська Прем'єр-ліга: 6-й тур

Поєдинки 7-го туру УПЛ проходять з 10 по 13 вересня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

Перед початком туру таблицю очолює "Динамо" (16 очок), а аутсайдером є "Маріуполь" (1 очко).

Автор: Артем Будрін