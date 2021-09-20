Воротар "Олександрії" та наставник "Зорі" здобули нагороди.

Голкіпер "Олександрії" Олег Білик визнаний найкращим гравцем 8-го туру Української Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

У поєдинку проти київського "Динамо" 23-річний воротар здійснив декілька приголомшливих сейвів після ударів Віктора Циганкова. Втім, зірка "біло-синіх" на останніх хвилинах таки забив Білику.

Відео сейвів Білика.

А найкращим тренером за підсумками восьмого туру став керманич луганської "Зорі" Віктор Скрипник. 51-річний фахівець разом зі своєю командою розгромив одеський "Чорноморець".

УПЛ: підсумки 8-го туру

Після 8-го туру "Динамо" набрало 22 очки і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (19 очок) та "Десна" (16 очок).

Аутсайдером турніру є "Львів" - 3 очки. Передостаннім йде "Маріуполь" (4 очки).

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 6 голів.

Автор: Артем Будрін