З 17 по 19 вересня пройшли матчі 8-го туру чемпіонату України з футболу.
"Динамо" за допомогою VAR та пенальті дотисло "Олександрію", а "Дніпро-1" виграв у рівненського "Вереса".
Результати всіх матчів туру
"Десна" - "Рух" - 1:0
Гол: Тотовицький, 90
"Маріуполь" - "Шахтар" - 0:5
Голи: Сікан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80
"Інгулець" - "Колос" - 0:2
Голи: Чорноморець, 26, Чурко, 90+5
"Дніпро-1" - "Верес" - 1:0
Гол: Чуже, 78
"Динамо" - "Олександрія" - 1:0
Гол: Циганков, 90+7 (з пенальті)
"Зоря" - "Чорноморець" - 3:0
Голи: Кабаєв, 2, Гладкий, 45, Аллах'яр, 88
"Львів" - "Металіст 1925" - 0:0
"Ворскла" - "Минай" - 2:0
Голи: Кане, 37, Лиховидько, 74 (автогол)
Турнірна таблиця
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