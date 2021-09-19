Українська Прем'єр-ліга: результати 8-го туру, таблиця

"Дніпро-1" і "Ворскла" здобули перемоги, а "Львів" продовжує плентатися на останньому місці.

З 17 по 19 вересня пройшли матчі 8-го туру чемпіонату України з футболу. "Динамо" за допомогою VAR та пенальті дотисло "Олександрію", а "Дніпро-1" виграв у рівненського "Вереса". Результати всіх матчів туру "Десна" - "Рух" - 1:0 Гол: Тотовицький, 90 "Маріуполь" - "Шахтар" - 0:5 Голи: Сікан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80 "Інгулець" - "Колос" - 0:2 Голи: Чорноморець, 26, Чурко, 90+5 "Дніпро-1" - "Верес" - 1:0 Гол: Чуже, 78 "Динамо" - "Олександрія" - 1:0 Гол: Циганков, 90+7 (з пенальті) "Зоря" - "Чорноморець" - 3:0 Голи: Кабаєв, 2, Гладкий, 45, Аллах'яр, 88 "Львів" - "Металіст 1925" - 0:0 "Ворскла" - "Минай" - 2:0 Голи: Кане, 37, Лиховидько, 74 (автогол) Турнірна таблиця Читайте також На матчі Динамо ультрас побили мирних вболівальників (фото, відео) Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 6 голів. Автор: Артем Будрін

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