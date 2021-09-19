Динамо обіграло Олександрію / фото ФК Динамо Київ

З 17 по 19 вересня пройшли матчі 8-го туру чемпіонату України з футболу.

"Динамо" за допомогою VAR та пенальті дотисло "Олександрію", а "Дніпро-1" виграв у рівненського "Вереса".

Результати всіх матчів туру

"Десна" - "Рух" - 1:0

Гол: Тотовицький, 90

"Маріуполь" - "Шахтар" - 0:5

Голи: Сікан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80

"Інгулець" - "Колос" - 0:2

Голи: Чорноморець, 26, Чурко, 90+5

"Дніпро-1" - "Верес" - 1:0

Гол: Чуже, 78

"Динамо" - "Олександрія" - 1:0

Гол: Циганков, 90+7 (з пенальті)

"Зоря" - "Чорноморець" - 3:0

Голи: Кабаєв, 2, Гладкий, 45, Аллах'яр, 88

"Львів" - "Металіст 1925" - 0:0

"Ворскла" - "Минай" - 2:0

Голи: Кане, 37, Лиховидько, 74 (автогол)

Турнірна таблиця

upl.ua

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Автор: Артем Будрін