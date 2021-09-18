Кияни все-таки змогли обіграти "Олександрію" в домашньому матчі.

Київське "Динамо" в рамках 8-го туру чемпіонату України зустрічалося з "Олександрією". Центральний матч туру завершився мінімальною перемогою киян.

"Динамо" вдалося вирвати перемогу на сьомій доданій до другого тайму хвилині.

Долю зустрічі вирішив пенальті, призначений після того, як арбітр подивився відеоповтор. Рефері побачив порушення в діях Сергія Рибалки проти Дениса Гармаша.

Пенальті впевнено реалізував Віктор Циганков. Голкіпер Олег Білик, який кілька разів рятував "Олександрію" по ходу матчу, цього разу був безсилий.

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Команди в підсумку переграли 13 хвилин і встигли влаштувати невелику сутичку, за підсумками якої був вилучений Ігор Кірюханцев.

У складі "Динамо" в цьому поєдинку дебютував бразильський вінгер Вітіньо. У кінцівці він міг відзначитися ударом головою з близької відстані, але не зумів влучити в створ.

"Динамо" набрало 22 очки та продовжує лідирувати в УПЛ. "Олександрія" (14 очок) йде п'ятою.

"Динамо" - "Олександрія" - 1:0

Гол: Циганков, 90+7 (з пенальті)

"Динамо": Бущан, Кендзьора (Караваєв, 68), Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Шепелєв, 77), Андрієвський, Циганков, Буяльський (Леднєв, 90+10), Де Пена (Вітіньо, 68), Шкурін (Гармаш, 46)

"Олександрія": Білик, Мірошниченко, Мельник, Дубра, Цуріков, Калюжний, Дришлюк (Рибалка, 70), Ковалець, Одарюк (Кірюханцев, 63), Гринь (Спінеллі, 63), Третьяков (Стецьків, 90)

Попередження: Буяльський, Кендзера, Сидорчук, Бойко, Андрієвський, Шабанов, Гармаш - Ковалець, Спінеллі, Дубра

Вилучення: Кирюханцев, 90+13

Українська Прем'єр-ліга: 8-й тур

Автор: Антон Дудар