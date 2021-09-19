У рамках 8-го туру чемпіонату України "Зоря" у Запоріжжі приймала "Чорноморець".
Господарі здобули перемогу, забивши двічі в першому таймі та ще один раз наприкінці поєдинку. В дебюті зустрічі Артем Громов віддав гольову передачу на Владислава Кабаєва, а згодом прямо "в роздягальню" відзначився досвідчений Олександр Гладкий. 34-річний нападник реалізував пенальті.
На 88-й хвилині Аллах'яр Сайядманеш поставив крапку в протистоянні.
"Зоря" набрала 14 очок у восьми матчах і займає в УПЛ сьоме місце. "Чорноморець" (5 очок у восьми іграх) йде на 14-й позиції.
"Зоря" - "Чорноморець" - 2:0
Голи: Кабаєв, 2, Гладкий, 45, Аллах'яр, 88
"Зоря": Мацапура, Фаворов, Імереков, Цвек, Хомченовський, Назарина, Громов, Кочергін, Булеца, Гладкий (Аллах'яр, 67), Кабаєв (Крістіан, 81)
"Чорноморець": Паламарчук, Путря, Кадірі, Дубко, Вантух (Скорко, 71), Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78), Цитаїшвілі, Авагімян, Брагару (Ісаєнко, 46), Ванат
Відео голів.
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