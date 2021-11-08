Шахаб Захеді / фото ФК Зоря
Експертна рада Української прем'єр-Ліги визначила найкращого гравця і найкращого тренера за підсумками 14-го туру.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Найкращим гравцем визнаний нападник "Зорі" Шахаб Захеді.
У матчі проти "Вереса" він приніс своїй команді перемогу з рахунком 3:0, оформивши хет-трик.
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Найкращим тренером туру став наставник "Ворскли" Юрій Максимов.
Його команді вдалося завдати "Динамо" першої поразки в поточному чемпіонаті. Полтавці перемогли з рахунком 2:1.
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УПЛ: підсумки 14-го туру
- За підсумками туру в чемпіонаті України змінився лідер. "Шахтар" наздогнав "Динамо" за набраними очками (35) і випередив за рахунок різниці забитих і пропущених м'ячів.
- "Зоря", "Ворскла" і "Дніпро-1" продовжують вести боротьбу за бронзу. У команд по 29, 28 і 28 очок відповідно.
- Аутсайдерами турніру є "Минай" (8 очок) і "Маріуполь", який набрав 7 очок.