Лукас Ранжел заявив, що Микола Шапаренко назвав його "чорним".

Нападник "Ворскли" Лукас Ранжел розповів про те, що зіткнувся з расизмом в матчі УПЛ проти "Динамо", який пройшов на "Олімпійському" в Києві та завершився перемогою полтавців з рахунком 2:0.

В інтерв'ю "Профутболу Digital" футболіст сказав, що після того, як він забив гол, фанати "Динамо" почали імітувати звуки мавп:

"Не повинно бути того, що сталося. Треба це міняти. Коли я забив, фанати почали імітувати мавпячі звуки. Але я тримався. Що вони кричали? "Мавпа, Мавпа. У-у". Рефері сказав, що почув вигуки, але нічого не може з цим вдіяти. Сказав, що внесе це в протокол. Я відповів, що без проблем. Деякі гравці "Динамо" сказали: "Я підтримую тебе. Расизм - лайно. Бла-бла-бла".

Потім в коментарі "Великому футболу" Ранжел звинуватив у расизмі півзахисника "Динамо" Миколу Шапаренка:

"Після вигуків фанатів я отримав підтримку від одного з гравців "Динамо". Це був №14 (Карлос де Пена, - Прим.). Він сказав, що йому соромно за те, що сталося. Але інший гравець "Динамо", №10 (Микола Шапаренко, - Прим.), сказав мені образливе слово "чорний" російською мовою".

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Ранжел підкреслив, що розповів про все арбітру і сподівається на адекватну реакцію.

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Ранжел раніше виступав за фінський КуПС і своїм голом допоміг фінському клубу вибити "Ворсклу" в кваліфікації Ліги конференцій.

У матчах проти полтавців форвард справив враження на головного тренера "Ворскли" Юрія Максимова, і 31 серпня полтавський клуб підписав контракт з 26-річним бразильцем до 2023 року.

За "Ворсклу" Ранжел провів 9 матчів, в яких забив чотири голи.

Автор: Антон Дудар