Кияни зазнали домашньої поразки та перервали безпрограшну серію, яка тривала майже рік.

У центральному матчі 14-го туру Української Прем'єр-ліги "Динамо" приймало "Ворсклу".

Кияни могли відкривати рахунок у матчі, але після удару Карлоса де Пени м'яч влучив у штангу. А на 34-й хвилині Лукас Рангел вивів полтавців вперед після подачі Олів'є Тілля.

У другому таймі Тілль забив вже сам, реалізувавши пенальті після фолу Сергія Сидорчука.

Під кінець матчу "Ворскла" залишилася в меншості - другу жовту картку отримав Данило Кравчук. Але навіть вдесятьох полтавці могли довести рахунок до розгромного - після удару Руслана Степанюка "Динамо" врятував каркас воріт.

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Кияни змогли відіграти один м'яч (Вітіньо забив дебютний гол за "Динамо"), але на більше їх не вистачило.

У "Динамо", яке програло вперше в поточному чемпіонаті, залишилося 35 очок. "Шахтар" може наздогнати киян, якщо 7 листопада обіграє "Колос". "Ворскла" набрала 28 очок і піднялася на третю позицію.

Відзначимо, що безпрограшна серія киян в УПЛ тривала 363 дні та 30 матчів.

"Динамо" - "Ворскла" - 1:2

Голи: Вітіньо, 90+5 - Рангел, 34, Тілль, 74 (з пенальті)

"Динамо": Бущан, Тимчик, Кендзьора, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Буяльський, де Пена (Вітіньо, 55), Рамірес (Гармаш, 46)

"Ворскла": Різник, Пердута, Тамм, Яворський, Якубу (Кушніренко, 85), Пуцлін, Тілль, Челядін (Кравчук, 68), Кане, Степанюк, Рангел

Попередження: Забарний, Сидорчук, Вітіньо - Тамм, Пуцлин, Кравчук

Вилучення: Кравчук, 80

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 14-й тур

Автор: Антон Дудар