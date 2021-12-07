Нагороди дісталися представникам "Динамо" і "Колоса".

Експертна рада української Прем'єр-Ліги визначила найкращого гравця і найкращого тренера за підсумками 17-го туру першості.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Найкращим тренером 17-го туру УПЛ був визнаний наставник "Колоса" Ярослав Вишняк. Його команда в матчі 17-го туру чемпіонату України на виїзді обіграла "Металіста 1925" (1:0).

Наставник "Колоса" отримав середній бал 4,6 з 5 можливих.

Найкращим футболістом за підсумками 17-го туру української Прем'єр-ліги став атакуючий півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич.

28-річний словенець заслужив цю нагороду завдяки дублю, який він оформив у гостьовому поєдинку проти "Вереса" і допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу (3:0).

Відзначимо, що в голосуванні серед експертів Вербич випередив Олексія Кащука з "Маріуполя", Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря" і Дмитра Різника з полтавської "Ворскли".

"Динамо" і "Шахтар" здобули розгромні перемоги і мають рівну кількість очок після 17 турів (44), але "гірники" попереду за рахунок кращої різниці м'ячів.

Трійку лідерів замикає "Дніпро-1", у якого 37 очок.

Аутсайдерами турніру є "Інгулець" (10 очок після 16 матчів), "Минай" (10 очок після 17 матчів) і "Маріуполь" (8 очок після 17 матчів).

Гонку бомбардирів очолює Артем Довбик, який забив 13 м'ячів.

Автор: Володимир Медяник