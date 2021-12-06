Артем Довбик забив свій черговий гол у рамках чемпіонату України.

У понеділок, 6 грудня, в рамках 17-го туру чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" зустрічався з "Чорноморцем". Гра проходила на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

Першими рахунок у грі відкрили одесити. На 12-й хвилині зустрічі головою м'яч у ворота гостей відправив Ісаєнко. Перевага "моряків" трималася недовго. Вже на 20-й хвилині поєдинку Піхальонок красивим ударом зрівняв рахунок на табло.

Вперед "Дніпро-1" вивів найкращий бомбардир нинішнього сезону УПЛ Артем Довбик, який успішно реалізував пенальті на 64-й хвилині матчу. Крапку в грі поставив Ігнатенко, який забив на 71-й хвилині.

Перемога в цій грі дозволила "Дніпру-1" повернути собі третє місце в турнірній таблиці чемпіонату України. В активі підопічних Йовічевіча 37 набраних очок.

"Дніпро-1" - "Чорноморець" - 3:1

Голи: Пихальонок, 19, Довбик, 64 (пен.), Ігнатенко, 71 - Ісаєнко, 12

"Дніпро-1": Кожокару, Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубінчак, Піхальонок, Ігнатенко, Джурасек (Чуже, 90+1), Гуцуляк, Назаренко (Ді Франко, 55), Довбик.

"Чорноморець": Кучерук, Путря (Вантух, 72), Біловар, Дубко, Кузик, Цитаїшвілі, Смирний, Вачіберадзе (Кадірі, 72), Авагімян (Брагару, 82), Ісаєнко (Бугай, 80), Ванат (Тлумак, 80).

Попередження: Нельсон, Назаренко-Авагімян, Вачіберадзе, Цитаїшвілі, Путря, Кадірі.

Відео голів:

Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

Поєдинки 17-го туру УПЛ проходили з 3 по 6 грудня.

"Шахтар" у першому матчі туру здобув розгромну перемогу над "Львовом".

"Динамо" розгромило "Верес" на виїзді в матчі 17-го туру УПЛ, дублем відзначився Вербич.

"Ворскла" і "Рух" розписали мирову у Львові.

"Колос" на виїзді обіграв "Металіст 1925".

"Зоря" здолала "Інгулець".

"Олександрія" з рахунком 3:0 обіграла "Минай", а "Десна" і "Маріуполь" зіграли внічию 3:3.

Після 17-го туру в активі "Шахтаря" і "Динамо" однакова кількість набраних очок-по 44.

Автор: Володимир Медяник