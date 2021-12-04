Дебютний гол Каріоки приніс "Колосу" три очки.

У суботу, 4 грудня, в рамках 17-го туру чемпіонату України з футболу "Металіст 1925" приймав "Колос". Гра завершилася мінімальною перемогою гостей.

Вирішив результат протистояння гол бразильського півзахисника "Колоса" Дієго Каріоки, який забив на 27-й хвилині поєдинку.

Перемога в цій грі дозволила "Колосу" обійти "Металіст 1925" в турнірній таблиці УПЛ. Тепер ковалівський клуб йде на 9-й сходинці з 21 балом в активі, а харківський з 19 очками займає 10-ту сходинку.

"Металіст 1925" - "Колос" - 0:1

Гол: Каріока, 27

"Металіст 1925": Сидоренко, Єрмаков (Квірквелія, 82), Шершень, Ткачук, Ченбай, Габелок, Протасів (Саків, 73), Задерака, Голодюк, Ременюк, Зубков (Марлісон, 73)

"Колос": Волинець, Золотов, Павловець, Петров, Чорноморець, Мілько, Богданов, Нурієв (Задоя, 64), Каріока (Костишин, 74), Ільїн, Сітчинава (Лисенко, 59)

Попередження: Голодюк - Павловець

Огляд матчу:

Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

Автор: Володимир Медяник