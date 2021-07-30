У рамках 2-го туру Української Прем'єр-Ліги "Колос" приймав "Металіст 1925".
Господарі поля здобули мінімальну перемогу завдяки голу Дениса Костишина, який замкнув передачу з правого флангу.
"Колос" набрав 4 очки після двох турів, у "Металіста 1925" - 3 очки.
"Колос" - "Металіст 1925" - 1:0
Гол: Костишин, 72
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"Колос": Волинець, Ром, Гавриш, Петров, Саків, Мілько, Богданов (Задоя, 81), Чурко (Ільїн, 71), Нурієв (Дієго Каріока, 64), Костишин (Данфа, 81), Лисенко (Сітчинава, 71)
"Металіст 1925": Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Голодюк (Єрмаков, 90), Габелок, Криськів, Савін (Протасов, 59), Фабіньо (Ременюк, 78), Батюшин (Дмитренко, 78)
Попередження: Костишин, Дієго Каріока, Данфа, Сітчінава - Ткачук
Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".
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