УПЛ: Колос обіграв новачка турніру (відео)

Долю поєдинку вирішив єдиний гол.

У рамках 2-го туру Української Прем'єр-Ліги "Колос" приймав "Металіст 1925". Господарі поля здобули мінімальну перемогу завдяки голу Дениса Костишина, який замкнув передачу з правого флангу. "Колос" набрав 4 очки після двох турів, у "Металіста 1925" - 3 очки. "Колос" - "Металіст 1925" - 1:0 Гол: Костишин, 72 Читайте такожВизначився суперник українського Колоса у кваліфікації Ліги конференцій "Колос": Волинець, Ром, Гавриш, Петров, Саків, Мілько, Богданов (Задоя, 81), Чурко (Ільїн, 71), Нурієв (Дієго Каріока, 64), Костишин (Данфа, 81), Лисенко (Сітчинава, 71) "Металіст 1925": Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Голодюк (Єрмаков, 90), Габелок, Криськів, Савін (Протасов, 59), Фабіньо (Ременюк, 78), Батюшин (Дмитренко, 78) Попередження: Костишин, Дієго Каріока, Данфа, Сітчінава - Ткачук Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3". Українська Прем'єр-Ліга: 2-й тур Поєдинки 2-го туру УПЛ проходять з 30 липня по 2 серпня: де і коли дивитися матчі.

У стартовому матчі туру "Шахтар" розгромив "Львів", дотиснувши суперника наприкінці матчу. Автор: Антон Дудар

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