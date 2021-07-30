"Гірники" обіграли "Львів" і набрали максимум очок після двох матчів.

Другий тур української Прем'єр-Ліги відкрився матчем у Львові, де місцевий клуб приймав "Шахтар".

"Гірники" здобули перемогу, зламавши оборону суперника у другому таймі.

Спершу Лассіна Траоре забив свій другий гол у футболці "Шахтаря", замкнувши навіс Марлоса. А на 85-й хвилині гольовий пас прийшов вже з іншого флангу - Ісмаїлі красиво прострілив, а Дентіньо замкнув, забивши першим дотиком після виходу на поле. У компенсований час остаточний рахунок на табло встановив Педріньо. Він забив дебютний гол за "Шахтар".

ПФК "Львів" - "Шахтар" - 0:3

Голи: Траоре, 73, Дентіньо, 85, Педріньо, 90+5

"Львів": Костик, Бусько, Романчук (Крушинський, 77), Махмутович, Якимець, Брікнер (Хамелюк, 83), Шина (Зозуля, 83), Політило (Ренан, 68), Чиряк, Ернест, Нич (Альваро, 67)

"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Ісмаїлі, 64), Маркос Антоніо, Степаненко, Тете (Марлос, 65), Алан Патрік (Педріньо, 72), Соломон, Траоре (Дентіньо, 84)

Попередження: Ернест, Нич, Бусько - Тете, Корнієнко, Траоре

Відео голів

Українська Прем'єр-Ліга: 2-й тур

Поєдинки 2-го туру УПЛ проходять з 30 липня по 2 серпня: де і коли дивитися матчі.

У першому турі чотири команди набрали по 3 очки і очолили таблицю УПЛ. Це "Десна", "Металіст 1925", "Шахтар" та "Олександрія".

Автор: Антон Дудар